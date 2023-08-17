СТРАНА: в случае четвёртой волны мобилизации на Украине воевать пойдут все мужчины

Заместитель председателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что в случае четвёртой волны мобилизации на Украине воевать пойдут все мужчины. Как пишет «СТРАНА», депутат отметил, что если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то пойдут все, так как обязанность каждого мужчины — защищать свою страну.
В случае четвёртой волны мобилизации на Украине воевать пойдут все мужчины. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
По его словам, на Украине идёт мобилизация, которая предусматривает четыре волны. Пока необходимости призыва всех мужчин нет, но если она возникнет, воевать пойдут все.
На вопрос о том, реально ли, что придётся воевать всем военнообязанным мужчинам, он ответил, что всё будет зависеть от того, сколько продлится конфликт и сколько ресурсов задействует Россия для его продолжения.
Депутат также заявил, что если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то пойдут все, так как обязанность каждого мужчины — защищать свою страну.
«Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины», — сказал политик.
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