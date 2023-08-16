Bloomberg: Финляндия создаст крупнейший в Европе стратегический резерв

Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический запас предметов первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Bloomberg. Как передаёт издание, резерв будет включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины. Решение о создании запаса было принято в связи с нестабильной обстановкой в мире и конфликтом на Украине, сообщили в МВД страны.

Финляндия создаст крупнейший в ЕС стратегический запас предметов первой необходимости на фоне усилий по повышению готовности к кризисным ситуациям внутри блока, сообщает Bloomberg.

Как объявили в МВД Финляндии, проект, получивший финансирование от Европейской комиссии в размере €242 млн, предполагает создание резерва, предназначенного для использования странами Северной и Восточной Европы в случае чрезвычайных ситуаций. «Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы стали более вероятными из-за текущей ситуации в мире, и это то, что также мотивирует Европейскую комиссию», — пояснила руководитель проекта министерства Тарья Рантала. По её словам, решение о создании резерва также связано с украинским конфликтом.

Запасы, большая часть которых будет создана в Финляндии в течение 2024 года, будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

Хотя аналогичные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, резерв в Финляндии будет самым большим в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, подчёркивается в статье. Идея также заключается в том, чтобы местные власти расширили свой набор навыков. При этом ЕС ожидает, что Финляндия предоставит «новаторские» знания и опыт, разработав к концу 2023 года руководящие принципы по управлению стратегическими резервами блока и их применению.