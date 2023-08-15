Bild: Бербок пришлось отменить поездку в Австралию — не смогла долететь даже со второй попытки

Вторая попытка главы МИД Германии Анналены Бербок улететь в Австралию на правительственном самолёте окончилась неудачей, как и первая, пишет немецкий таблоид Bild. Уже через 15 минут после взлёта Airbus люфтваффе снова отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби, где изначально должен был остановиться только для дозаправки. В итоге полёт был окончательно отменён. Как отмечает издание, стыдно и неловко для Германии отказывать международным партнёрам во встрече из-за обветшавшего самолётного парка.

У министра иностранных дел Германии проблемы, пишет немецкий таблоид Bild. Анналена Бербок потерпела неудачу во второй попытке улететь в Австралию на самолёте ВВС Германии. В машине опять произошёл сбой оборудования, из-за чего Бербок оказалась вынуждена полностью отменить свою поездку в Тихоокеанский регион.

Пресс-секретарь МИД Германии прокомментировал ситуацию так: «Мы проверяли и планировали до самого конца, но, к сожалению, после поломки самолёта ВВС организовать запланированные в индо-тихоокеанской поездке остановки при ещё доступных вариантах уже не представлялось возможным логистически».

Во вторник утром Бербок поделилась своими мыслями по поводу этой неудачи на сайте X (бывший Twitter): «Мы испробовали всё: к сожалению, логистически невозможно продолжить мою индо-тихоокеанскую поездку без неисправного самолёта. Это более чем досадно».

Через 15 минут после взлёта в 1 час ночи по местному времени Airbus люфтваффе снова отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби, где первоначально должен был остановиться только для дозаправки. В 4 часа утра полёт был окончательно отменён.

«В переводе на понятный язык это означает, что Германия вынуждена отказаться от встречи с международными партнёрами из-за слишком ветхого парка самолётов. Стыдно!» — подчёркивает немецкий таблоид.

Самолёт вначале набрал высоту, но не набирал скорость. В итоге борт развернулся, как и накануне.

«Миссия прервана! Ошибка повторилась, сейчас самолёт дозаправлен, — сообщили в ВВС. — Мы снова приземляемся в Абу-Даби».

Подобная драма уже разыгрывалась в понедельник вечером, напоминает Bild. Теперь пилот заявил, что подобного «никогда не случалось в истории ВВС». Он дал и более подробное объяснение: «Расширители закрылков, крыльев больше не могут быть убраны. Они снова заблокировались. Мы разговаривали с лётчиками-испытателями из Lufthansa. Такой ошибки не существует».

Тот факт, что самолёт зелёного политика до сих пор сломан, приходится считать особенно горьким для экологии, отмечает издание. Правительственному аэробусу пришлось снова слить 80 тонн топлива, чтобы самолёт смог благополучно приземлиться — уже во второй раз за эту незадавшуюся поездку.

Как отмечает Bild, министр могла бы лететь обычным рейсовым самолётом, но выбрала правительственный.

Вместо Австралии Бербок теперь снова находится в Абу-Даби. Между тем, принимающие стороны в Австралии, Новой Зеландии и на Фиджи уже ожидали немецкого министра. Однако назначенные встречи пришлось отменить из-за последней поломки.

Авиационные эксперты предполагают, что дефект связан с возрастом самолёта. «Это старый самолёт, который ранее использовался авиакомпанией Lufthansa, — пояснил специалист по авиации Джеральд Виссель. — Поэтому он намного более склонен к неисправностям по сравнению с более молодыми самолётами».

Это уже не первый случай задержек в поездках министра иностранных дел, напоминает Bild. Только в середине мая Бербок застряла в Катаре из-за поломки правительственного аэробуса в Дохе и была вынуждена продлить свою поездку в регион Персидского залива.

Но и другим членам правительства пришлось совершить незапланированную остановку из-за поломки самолёта, принадлежащего ВВС Германии.

В ноябре 2018 года самолёт Airbus «Конрад Аденауэр» с канцлером Ангелой Меркель и министром финансов Олафом Шольцем на борту, направлявшийся на саммит G20 в Буэнос-Айрес, также пришлось развернуть обратно. Помимо прочего, в нём была парализована система радиосвязи. Оба политика в тот раз вылетели дальше в Аргентину рейсовым самолётом.

В октябре 2018 года грызуны перегрызли важные кабели «Аденауэра» во время остановки в Индонезии. Шольц тогда возвращался с заседания Международного валютного фонда регулярным рейсом.

В декабре 2016 года тогдашний министр обороны Урсула фон дер Ляйен застряла на пути в Мали. Из-за проблем с компьютером её самолета A340 ей пришлось провести ночь в столице Нигерии Абудже, напоминает немецкий таблоид Bild.