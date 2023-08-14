Die Welt: «до предела износа» — 16 тысяч мостов в Германии нуждается в ремонте, но правительство готово ремонтировать лишь несколько сотен в год
МАРКУС ТИКСЕН, ведущий Die Welt: Обратно в Германию. Ветхие мосты, плохие дороги, пробки и выбоины — инфраструктура здесь у нас в плачевном состоянии, а недофинансирование огромно. При этом если что-то, наконец, строят, то часто требуется гораздо больше времени, чем планировалось, как это случилось с мостом Ширштайнер между Майнцем и Висбаденом. С задержкой в четыре года министр транспорта Виссинг, наконец, смог открыть его, а общее время строительства составило целых 10 лет.
Это приятное событие для министра транспорта Виссинга. Открытие моста Ширштайнер позволит всему региону вздохнуть с облегчением. После десяти лет строительства все полосы на линии жизни между Майнцем и Висбаденом снова могут быть использованы. Годы дорожного хаоса в регионе остались в прошлом.
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Да, это большое событие, что дорожное сообщение потихоньку приходит в норму.
ВЕЛОСИПЕДИСТ: Я думаю, что это хорошо, но мне интересно, почему это заняло так много времени.
Однако завершение этого строительства — это всего лишь капля в море. Из примерно 130 тысяч мостов в Германии более 16 тысяч ждут ремонта. При этом федеральный министр транспорта Виссинг хочет приводить в порядок каждый год 400 мостов, что означает огромное недофинансирование. Проблема в том, что многие процедуры утверждения затягиваются на десятилетия, в том числе из-за того, что ассоциации и организации продолжают жаловаться на инфраструктурные проекты.
Ссылки по теме
-
SRF: Европа всё сильнее отстаёт от Америки в экономике, технологиях и военной сфере
-
Berliner Zeitung: заявления о бедственном положении в экономике Германии не «чрезмерная паника», а «законные требования» предпринимателей
-
FAZ: немецкий бизнес считает, что лучшие годы Германии остались позади
-
WION: 200 миллионов долларов ушли под воду — обрушение моста в Индии вызвало политическую перепалку с обвинениями