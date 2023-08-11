Вести: закрасили серп и молот — на Украине декоммунизируют стены домов

В городе Мерефа Харьковской области Украины закрасили краской серп и молот на одном из домов. А в селе Малая Рогань, как пишут «Вести», на стене здания обнаружили герб УССР, от которого также избавились.

В городе Мерефа Харьковской области Украины избавились от серпа и молота на одном из домов. Как пишут «Вести», об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Уточняется, что в городе на стене одного из зданий обнаружили картину, на которой был мужчина и женщина с поднятыми вверх руками, над ними — серп и молот. Как напоминает издание, сочетание серпа и молота на Украине является запрещённой символикой. Картину изменили: запрещённый символ закрасили краской.

Кроме того, в селе Малая Рогань на стене здания обнаружили герб УССР. Его демонтировали.

«Вести» также напоминают, что изготовление и распространение коммунистической символики на Украине запрещено статьёй 436-1 Уголовного кодекса. Нарушителям грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В случае повторного нарушения или нарушения, совершённого группой или должностным лицом, — до 10 лет.