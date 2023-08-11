Вести: закрасили серп и молот — на Украине декоммунизируют стены домов

13:44
Лукашенко высказался за сохранение отношений со странами Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности сохранения дипломатических отношений со странами Европейского союза.
13:44
В Москве построят 14 школ и десять детсадов по программе КРТ
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве в первом полугодии утвердили план строительства 14 детских садов и десяти школ по программе комплексного развития территорий (КРТ).
13:42
В Татарстане благоустроят территорию Карстового озера
В Республике Татарстан проведут благоустройство территории Карстового озера, расположенного у подножия горы Соколки.
13:41
В Хабаровском крае более 200 тысяч архивных материалов перевели в цифровой формат
В Хабаровском крае более 200 тысяч архивных материалов перевели в цифровой формат.
13:40
Самой высокооплачиваемой вакансией в Московском регионе стал монтажник окон
В сервисе «Авито Работа» сообщили, что самой высокооплачиваемой вакансией в Московском регионе стал монтажник окон. Специалисту предлагается оклад в размере 400 тыс. рублей в месяц.
13:40
В Удмуртии осенью планируют привить от гриппа более 685 тысячи человек
В Республике Удмуртия осенью планируют привить от гриппа более 685 тыс. человек.
13:36
Балицкий: в Запорожской области не будет приветствоваться новая олигархия
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не будет приветствоваться новая олигархия.
13:35
Ледяхов: «Спартак» Абаскаля похож на команду Карреры
Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» при Гильермо Абаскале похож на команду Массимо Карреры.
13:31
В Уссурийске обнаружили тело мёртвой женщины в луже
В пресс-службе Минздрава Приморского края заявили, что прохожие нашли в луже на улице в Уссурийске мёртвую женщину и вызвали скорую.
13:31
Воробьёв: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 397 квартир и 20 частных домов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате взрыва на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали 397 квартир и 20 частных домов.
13:30
Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство
Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» готов составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство.
13:26
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья
Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Запорожье, сообщает Минобороны России.
13:26
Синоптик спрогнозировал очередной виток «тропической жары» в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал очередной виток «тропической жары» в Центральной России на следующей неделе.
13:23
ЦБ России планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный диапазон в 5,5—6,5% к 2026 году
В Центробанке России намерены вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5—6,5% к 2026 году.
13:20
Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 180 человек
В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 180 человек .
13:20
Александр Емельяненко может заменить брата в бою против Майка Тайсона
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко может заменить брата Фёдора в бою против американца Майка Тайсона.
13:18
В офисе Зеленского признали наличие сети украинских спецслужб на территории России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб.
13:17
ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Успеновки и Работина
Российские войска отразили три атаки украинской армии на Запорожском направлении в районе населённых пунктов Успеновка и Работино, сообщает Минобороны России.
13:14
В Польше эвакуированы 14 тысяч человек из-за бомбы времён Второй мировой войны
В городе Люблин в восточной части Польши прошла эвакуация 14 тыс. человек после того, как рабочий-строитель нашёл неразорвавшуюся бомбу.
13:14
ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении
Вооружённые силы России в результате наступательных действий улучшили свои позиции в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
13:13
Губернатор Воробьёв: по 2 млн рублей дадут семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что по 2 млн рублей выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде.
13:11
ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов бригад ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов украинских военных.
13:10
Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского.
13:08
Экс-разведчик Риттер: при отказе от российских условий Украину ждёт катастрофа
В случае отказа от мирных переговоров на российских условиях Украину ждёт катастрофа, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
13:07
URA.RU: обвиняемого в надругательстве над школьницей учителя из Челябинска арестовали
Обвиняемого в надругательстве над школьницей учителя русского языка и литературы из Челябинска арестовали.
13:05
Hürriyet: Турция заявила о бесперспективности встречи в Джидде без участия России
Турецкая делегация в ходе встречи в Саудовской Аравии по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине заявила о бесперспективности мероприятия без участия России.
12:59
В ЦБ России допустили увеличение санкционного давления на страну
В российском Центробанке допустили возможность усиления санкционного давления на Россию.
12:58
Лукашенко заявил, что Белоруссия хотела бы принять участие в Играх БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным инициативу проведения Игр стран БРИКС.
12:54
Конгрессмен Стюби заявил о планах внести на рассмотрение резолюцию об импичменте Байдену
Член палаты представителей США Грег Стюби заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента американскому президенту Джо Байдену.
12:53
ЦБ в условиях плавающего курса рубля может проводить операции на валютном рынке в юанях
В условиях плавающего курса рубля ЦБ России может проводить операции на валютном рынке в юанях, следует из материалов регулятора.
12:51
В ЦБ спрогнозировали возвращение ВВП России к сбалансированному росту в 2026 году
В российском Центробанке заявили, что трансформация экономики России продолжится, в 2026 году ВВП вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.
12:46
Немков заявил, что хотел бы подраться с победителем поединка Васселла и Бейдера
Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, с кем хотел бы подраться после перехода в тяжёлый дивизион.
12:39
Балицкий: Запорожская область должна стать форпостом России на Днепре
Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
12:38
Боржес считает, что «Краснодар» может стать чемпионом России по футболу
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил перспективы команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
12:37
Балицкий заявил об отсутствии у ВС России необходимости экономить боеприпасы
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии у ВС России необходимости экономить боеприпасы.
12:32
Военные эксперты рассказали о характеристиках украинского БПЛА «Бобёр»
Военные эксперты рассказали в беседе с RT о характеристиках украинского БПЛА «Бобёр», который, судя по кадрам очевидцев, предположительно, попытался пролететь над Москвой.
12:32
Лукашенко: белоруска Марина Василевская может отправиться на МКС в I квартале 2024 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белоруска Марина Василевская может отправиться на МКС в I квартале следующего года.
12:30
В Калужской области вернули электричество большинству потребителей после ЧП на подстанции
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе восстановили энергоснабжение в большинстве населённых пунктов после ЧП на подстанции.
12:28
Обнаружено тело ещё одного погибшего при сходе оползня в грузинской Раче
В Грузии спасатели обнаружили тело ещё одного человека, который погиб при сходе оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
12:23
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Нижнего Новгорода Сорокину
Районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе города Олегу Сорокину.
12:22
Синоптик Ганьшин: в Москве на предстоящих выходных будет тепло и облачно
Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, какая погода ожидается в Москве в выходные дни, 12 и 13 августа.
12:21
Sport: ПСЖ дал согласие на переход Неймара в «Барселону»
«Пари Сен-Жермен» дал согласие на переход нападающего Неймара в «Барселону».
12:21
«Ведомости»: обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%
В 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX.
12:19
Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет свой отечественный качественный автомобиль
В Белоруссии будет свой отечественный качественный автомобиль, заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время общения с работниками организаций в Национальном аэропорту Минск.
12:17
Аналитик Мильчакова: на следующей неделе курс доллара может быть в районе 95,5—99 рублей
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз по курсу доллара.
12:13
Reuters: Германия ведёт переговоры с компанией MBDA о поставках ракет Taurus ВСУ
Власти Германии ведут переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA по вопросу поставок дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus Вооружённым силам Украины.
12:13
Тренер Емельяненко заявил, что россиянину будет сложно готовиться к бою с Тайсоном
Тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Фёдора Емельяненко Александр Мичков назвал главную проблему в подготовке к бою с американским боксёром Майком Тайсоном.
12:11
«Известия»: бойцы интербригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку
Российские военные интернациональной бригады «Пятнашка» взяли под свой контроль трассу на Орловку.
12:08
В Шотландском нагорье погибли опытный гид и два туриста
Опытный горный гид и два туриста старше 60 лет погибли, пересекая хребет Аонах-Игач в Шотландском нагорье.
12:07
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские корабли у Аляски напугали США
Российские и китайские корабли в районе Аляски напугали американцев, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.