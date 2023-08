Hill: миллионы американцев больше не придерживаются какой-либо одной расовой идентичности

Миллионы американцев при ответе на вопрос о том, к какой расе они себя относят, сейчас уже не придерживаются какой-либо одной расовой идентичности. По прогнозам экспертов, к 2045 году более 18 млн человек в США будут считать себя представителями двух или более рас одновременно. В то время как доля белого населения, которое не включает выходцев из Латинской Америки, сократится ниже 50% от общей численности, пишет The Hill.

Как показывает статистика, «поколение Z» станет последним поколением, где «белые американцы» могли считаться представителями большинства. По прогнозам экспертов, примерно к 2045 году доля белого населения, которое не включает выходцев из Латинской Америки, сократится ниже 50% от общей численности жителей США, сообщает The Hill.



В то же время учёные поясняют, что многих такая статистика вводит в заблуждение, поскольку речь идёт не только о фактическом сокращении численности представителей европеоидной расы на фоне общего старения населения в США. Дело в том, что само понятие и прежнее определение «расы» в современных реалиях во многом выглядит устаревшим, отмечается в статье.



«Раса — это самая сложная переменная в переписи населения, и именно она привлекает людей, как мотыльков к огню», — рассказал Доуэлл Майерс, профессор демографии и планирования населения в Университете Южной Калифорнии. Многие сейчас воспринимают понятие «белого большиниства» как клише, которое используется радикально настроенными представителями разных сторон: его часто эксплуатируют как те, кто говорит о дискриминации и об истории порабощения, так и те, кто заявляет об угрозе «белому наследию» нации, пишет The Hill.



Однако в реальности всё обстоит сложнее. Демографы предупреждают, что эти расхожие вехи сильно упрощают историю Америки с её разнообразным и смешанным населением. Дело в том, что уже сейчас миллионы американцев больше не придерживаются какой-либо одной расовой идентичности, отвечая на соответствующие вопросы. И эксперты считают, что такое растущее многообразие нации имеет жизненно важное значение для процветания США в будущем, говорится в статье.



Данные переписи от 2020 года в США показывают рост расового разнообразия по возрастным группам. Если среди людей в возрасте старше 75 лет доля «белых американцев» составила на тот момент 77%, то среди американцев в возрасте от 55 до 64 лет их было 67%, в то время как для людей в возрасте от 35 до 44 лет этот показатель был около 55%, а для возрастной группы от 18 до 24 лет лишь около половины.



По прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия эта волна разнообразия прокатится и по остальным поколениям. И в результате примерно к середине века в Америке не будет ни одной расовой группы, которая сможет претендовать на численное большинство. Ожидается, что к 2045 году доля белого населения, которое не включает выходцев из Латинской Америки, сократится ниже 50% от общей численности жителей США, пишет The Hill.



При этом среди американцев моложе 18 лет этот показатель в том же году будет составлять менее 40%, говорится в статье. Согласно новому исследованию, которое опубликовал на этой неделе Уильям Фрей, старший научный сотрудник Института Брукингса, среди детей эта доля в настоящее время составляет около 47%, что подтверждает динамику расового и этнического разнообразия у более молодых поколений жителей США.



Между тем эксперты ожидают, что к 2045 году более 18 млн американцев будут считать себя представителями двух или более рас одновременно. И если не учитывать их при определении «лидирующей» расы — тогда даже в середине века среди тех, кто будет придерживаться принадлежности лишь к какой-то одной расе, доля «белых американцев» будет преобладать и составит около 52%, поясняется в статье.



«В каком-то смысле мы формируем здесь новый ключевой тип общества, которое будет очень разнообразным. Однако белые американцы будут представлять при этом его значительную часть. Речь не идёт о том, что они вдруг исчезнут или будут вытеснены», — подчеркнул Ричард Альба, почётный профессор социологии Городского университета Нью-Йорка (CUNY).



По его мнению, сложность здесь заключается в том, что сами категории, которые до сих пор используются при проведении переписи населения в США, ограничены «образом мышления из 20 века с идеей о том, что люди могут представлять только что-то одно, когда речь идёт об их этнической принадлежности и расе».



Если это имело смысл в прошлом веке, когда на долю темнокожих американцев и выходцев из Азии приходилось в сумме лишь около 20% от всего населения США, то сегодня именно американцы «мультирасового» происхождения являются самой быстрорастущей категорией, отметил эксперт. По прогнозам, за период с 2020-го по 2050 год доля этой группы как минимум удвоится.



Начиная с 2000 года, во время переписи населения в США респонденты получили возможность выбирать при ответе более одной расы, поясняется в статье. Отдельный вопрос в списке при этом касается и латиноамериканского происхождения, что иногда приводит к путанице при дальнейшем анализе данных.



По словам Альбы, представители смешанной расы имеют «относительно изменчивую идентичность», поэтому каждый индивидуум может воспринимать своё происхождение и определять свою расовую идентичность по-разному: «Они могут считать себя белыми, они могут считать себя представителями национального меньшинства или же они могут считать себя людьми смешанной расы».



Например, если взять жителя США, у которого среди его бабушек и дедушек трое были белыми американцами, а четвёртый — темнокожим, либо латиноамериканцем или азиатом, то логично было бы отнести этого человека скорее к «белым американцам». Однако ещё примерно с 1600-х годов в США часто применялось расистское правило «одной капли», согласно которому человек, имеющий любую толику примеси другой расы, должен был считаться темнокожим, поясняется в статье. В частности, после победы Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году многие воспринимали его как афроамериканца, хотя фактически он был представителем смешанной расы.



Демографы указывают и на другие курьёзы во время переписи: например, выходцев с Ближнего Востока или из стран Северной Африки обычно относят к «белым американцам» — хотя многие среди них сами не считают себя представителями европеоидной расы. В то время как американцев, предки которых были выходцами из Афганистана и Пакистана, относят к азиатам.



В любом случае, как полагают эксперты в области демографии и экономики, Америке потребуется разнообразное население для того, чтобы добиться процветания в ближайшие десятилетия. Особенно учитывая, что средний возраст американцев сейчас составляет 38,9 лет — и это самый высокий показатель за всю историю страны, подчёркивается в статье.



Средний возраст продолжает расти, потому что национальный уровень рождаемости падает. И эти тенденции угрожают дефицитом рабочей силы, что автоматически ограничит экономический рост, предупреждают эксперты. По их словам, для обеспечения экономического роста Америке необходим постоянный приток иммигрантов, поскольку это помогает поддерживать «молодость нации».



Данные переписи населения свидетельствуют, что если средний возраст «белых американцев» составляет 43 года, то среди латиноамериканцев это 31 год. Исследователи также отмечают, что большинство белых американцев за пределами радикально настроенных групп не поддерживают идеи сегрегации, позитивно воспринимая смешанные семьи и растущую долю мультирасового населения, которое также будет вносить свой вклад в социальное обеспечение и медицинскую помощь.



Эксперты также надеются, что будущие переписи смогут лучше отразить всё разнообразие многонациональной Америки. В частности, они предлагают ввести с 2030 года новые варианты вопросов, благодаря чему респонденты могли бы выбрать любую из нескольких категорий «происхождения» и указать любое количество конкретных расовых или этнических сообществ, к которым они себя относят.



Это могло бы дать более глубокое понимание этнической и расовой принадлежности американского населения — и возможно, тогда разговоры о принадлежности к «большинству» или «меньшинству» вообще сойдут на нет, полагает Уильям Фрей из Брукингского института: «Мы должны планировать заранее, потому что это наше будущее», — заключил он.