Newsweek: марш сторонников превосходства белой расы возмутил американцев

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как в субботу американские националисты идут в сторону Капитолия с боевыми барабанами и транспарантами, пишет Newsweek. Интернет-комментаторы тут же раскритиковали этот марш, посетовав, что Республиканская партия сейчас приветствует такие демарши.

В соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как в субботу сотни членов группы сторонников превосходства белой расы «Патриотический фронт» маршируют к Капитолию со щитами и боевыми барабанами, пишет Newsweek. Всего их можно насчитать по меньшей мере 150 человек. Они надели маски, чтобы скрыть свою личность. В руках у них американские флаги и транспаранты «Вернём Америку».

При этом эксперты предупреждают о том, что в Соединённых Штатах растёт число сторонников идеи превосходства белой расы. Согласно исследованию, с 2021 по 2022 год их активность выросла на 38% и в течение года было зарегистрировано более 6700 инцидентов.

На видео видно, как полицейские сопровождают членов «Патриотического фронта», чтобы отделить их от противников протеста. Однако полиция официально не сообщала, были ли произведены какие-либо аресты и были ли какие-либо инциденты во время марша.

К полудню воскресенья сообщения в Twitter с кадрами марша просмотрели миллионы раз. Журналист Форд Фишер написал, что члены этой организации «обычно без предупреждения появляются на протестах других групп или проводят собственные, не запрашивая разрешения, пытаясь избежать прессы или противников».

Многие поспешили осудить этот марш в Twitter. Организация «Республиканцы против Трампа» написала на своей странице: «Сотни фашистов из движения белых националистов «Патриотический фронт» вчера прошли маршем через Национальную аллею в Вашингтоне. К сожалению, нынешняя Республиканская партия приветствует их. Им отчаянно нужно вернуть Трампа в Белый дом. Мы не должны этого допустить».



«Патриотический фронт» — это расистская группа, члены которой утверждают, что их предки завоевали Америку и завещали её им и никому другому. Организация была основана в Техасе в 2017 году и с тех пор участвовала в ряде демонстраций правых. По данным экспертов, она распространяет свои взгляды через интернет, листовки и плакаты и именно на неё приходится большая часть пропаганды превосходства белой расы. Они сами себя называют «американскими фашистами или американскими националистами, ориентированными на сохранение идентичности Америки как европейско-американской», пишет Newsweek.