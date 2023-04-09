Das Erste: тысячи демонстрантов по всей Германии призвали к мирным переговорам по Украине
Украинский кризис придал популярности пасхальным маршам в Германии, пишет Das Erste. Тысячи людей по всей стране вышли на улицы: они требовали мирных переговоров между Москвой и Киевом, прекращения поставок оружия Украине, а также отказа от перевооружения бундесвера.
Ссылки по теме
-
Frankfurter Rundschau: немецкие общественные деятели призвали к прекращению огня на Украине
-
Das Erste: «ситуация не улучшается» — глава МАГАТЭ призвал защитить ЗАЭС и предотвратить ядерную катастрофу
-
Le Figaro: Макрон поедет в Китай для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине
-
Bloomberg: бывший глава МИД КНР призвал Европу сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров