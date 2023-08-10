Judging Freedom: ЦРУ искажает информацию с Украины, чтобы поддержать Байдена

В интервью Judging Freedom бывший агент разведки США осудил директора ЦРУ за политизированный подход к Украине. По его мнению, Уильям Бёрнс занимается искажением информации в интересах Байдена, и это идёт во вред американскому народу.

Вы и Реймонд Макговерн — исключения из этого правила, но вы оба, наряду с Ларри Джонсоном и другими, говорили нам, что высшее руководство ЦРУ (наш друг Джек Девайн отрицает это, но он ведь ветеран ЦРУ, он сам из этих, и с ним эфир будет позже на этой неделе)... Руководство ЦРУ, по сути, берёт данные и вертит ими так, чтобы Белый дом услышал то, что хочет услышать. Чем, чёрт побери, Бёрнс (директор ЦРУ. — ИноТВ) занимается, сам формируя политику? Он выдвигает предложения и помогает формировать государственную политику правительства на основе информации, которая, как ему известно, является ложной, или неполной, или изменённой в угоду президенту. Какую интеллектуальную честность может привнести этот человек в кабинет министров?

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, экс-агент ЦРУ: В этом плане он явно ограничен.

Вы слишком снисходительны…

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ: Да, пожалуй. Если он находится у власти и его целью является разработка хорошей политики… Что ж, давайте посмотрим правде в глаза — это плохая политика. Украина — это плохая политика для американского народа, но хорошая для администрации Байдена, если они (ЦРУ. — ИноТВ) смогут её правильно подать. Так что он там для того и находится, чтобы оказывать поддержку. И если именно он просматривает 50 тысяч страниц или поручает своим сотрудникам просмотреть эти 50 тысяч страниц разведывательной информации, поступившей накануне, то они, естественно, отберут то, что подтверждает аргументы, которые хочет услышать Белый дом. И в этом вся суть. Именно поэтому так пугает тот факт, что этот парень вдруг оказался на политической должности. Кем он должен быть вместо этого на самом деле — так это тем, кто говорит правду о том, что происходит. Я бы не стал надеяться на то, что он будет говорить правду вообще о чём-либо.

Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года.