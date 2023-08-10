CNN: мужчину, угрожавшего Байдену в социальных сетях, застрелили при аресте
В среду агенты ФБР застрелили мужчину из штата Юта при попытке арестовать его за угрозы в адрес Джо Байдена в преддверии поездки президента в этот штат, пишет CNN. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина не послушался приказов агентов ФБР и направил на них оружие.
Как сообщает CNN, погибшему Крейгу Робертсону были предъявлены три федеральных обвинения, включая угрозы в адрес президента, воздействие на сотрудников федеральных правоохранительных органов, а также создание им препятствий и месть за угрозы. Кроме того, по словам следователей, Робертсон владел «снайперской винтовкой и несколькими другими видами огнестрельного оружия».
Свои угрозы Робертсон опубликовал в социальных сетях накануне визита президента в Юту: «СЛЫШАЛ, БАЙДЕН СОБИРАЕТСЯ В ЮТУ, — гласила одна из его записей. — ДОСТАЮ СВОЙ СТАРЫЙ КОСТЮМ И СТИРАЮ ПЫЛЬ СО СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ М24. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ГЛАВНЫЙ ШУТ!»
Как заявляет CNN со ссылкой на представителя ФБР, «инцидент произошёл, когда специальные агенты пытались вручить ордер на арест и обыск дома субъекта».
По данным телеканала, среди других политиков, которым якобы угрожал Робертсон, были вице-президент Камала Харрис, генеральные прокуроры Летиция Джеймс и Меррик Гарланд, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
В марте агенты ФБР уже приходили к Робертсону в связи с его публикациями в социальных сетях, однако тогда он не стал разговаривать с агентами, заявив, что «это только мечты», и приказав ФБР «не возвращаться без ордера». После этого Робертсон, как отмечает CNN, неоднократно угрожал агентам ФБР в интернете. Одно из таких сообщений, включённых в судебные документы, гласило: «МОИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО ИДИОТОВ: Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТО, И ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК БЛИЗКО ВАШИ АГЕНТЫ К БАБАХУ».
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