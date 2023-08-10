CNN: мужчину, угрожавшего Байдену в социальных сетях, застрелили при аресте

Как сообщает CNN, в среду агенты ФБР застрелили мужчину, который накануне визита Байдена в штат Юта угрожал убить президента. По словам ФБР, «инцидент произошёл, когда специальные агенты пытались вручить ордер на арест и обыск дома субъекта». Байден стал не первым, кому угрожал мужчина: ранее ему были предъявлены три федеральных обвинения.

В среду агенты ФБР застрелили мужчину из штата Юта при попытке арестовать его за угрозы в адрес Джо Байдена в преддверии поездки президента в этот штат, пишет CNN. По словам источника в правоохранительных органах, мужчина не послушался приказов агентов ФБР и направил на них оружие.

Как сообщает CNN, погибшему Крейгу Робертсону были предъявлены три федеральных обвинения, включая угрозы в адрес президента, воздействие на сотрудников федеральных правоохранительных органов, а также создание им препятствий и месть за угрозы. Кроме того, по словам следователей, Робертсон владел «снайперской винтовкой и несколькими другими видами огнестрельного оружия».

Свои угрозы Робертсон опубликовал в социальных сетях накануне визита президента в Юту: «СЛЫШАЛ, БАЙДЕН СОБИРАЕТСЯ В ЮТУ, — гласила одна из его записей. — ДОСТАЮ СВОЙ СТАРЫЙ КОСТЮМ И СТИРАЮ ПЫЛЬ СО СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ М24. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ГЛАВНЫЙ ШУТ!»

Как заявляет CNN со ссылкой на представителя ФБР, «инцидент произошёл, когда специальные агенты пытались вручить ордер на арест и обыск дома субъекта».

По данным телеканала, среди других политиков, которым якобы угрожал Робертсон, были вице-президент Камала Харрис, генеральные прокуроры Летиция Джеймс и Меррик Гарланд, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В марте агенты ФБР уже приходили к Робертсону в связи с его публикациями в социальных сетях, однако тогда он не стал разговаривать с агентами, заявив, что «это только мечты», и приказав ФБР «не возвращаться без ордера». После этого Робертсон, как отмечает CNN, неоднократно угрожал агентам ФБР в интернете. Одно из таких сообщений, включённых в судебные документы, гласило: «МОИМ ДРУЗЬЯМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮРО ИДИОТОВ: Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТО, И ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК БЛИЗКО ВАШИ АГЕНТЫ К БАБАХУ».