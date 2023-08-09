Украина ведёт безуспешное наступление, не оправдавшее ни собственных, ни западных ожиданий, а Киев не способен самостоятельно решить свою судьбу, сообщает CNN. Исход украинского конфликта будет определяться не только на поле боя, но и внешними факторами, такими как смена политических сил в США, Москве и европейских столицах.

Одна из величайших трагедий Украины, которая ведёт безуспешное наступление, не оправдавшее ни собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что Киев не способен самостоятельно решить свою судьбу, сообщает CNN.

Зеленский и его правительство зависят от огромного потока вооружений США и Запада. В то время как жертвы на поле боя будут определять, сколько территорий Украина сможет себе вернуть, исход войны также обусловлен внешними факторами, включая смену политических сил в США, Москве и европейских столицах.

Последствия от застопорившегося наступления ВСУ будут особенно чувствительно восприниматься в Соединённых Штатах, поскольку американские избиратели станут всё больше сомневаться в необходимости поддержки Киева. Даже если Дональд Трамп, будучи скептиком НАТО, который восхищается Владимиром Путиным и пообещал положить конец войне за 24 часа, не будет кандидатом от Республиканской партии в 2024 году, ослабление общественной поддержки Украины может навредить Джо Байдену, сетует CNN.

По политическим и стратегическим причинам со стороны США оказывается огромное давление на Киев, чтобы добиться значительных военных успехов. Однако блицкрига не произошло, «контрнаступление» захлебнулось, что повышает вероятность того, что вооружённое противостояние затянется по крайней мере до следующего года.

Американские и западные официальные лица говорят о всё более «отрезвляющих» оценках способности ВСУ отвоевать значимые территории. Высокопоставленный источник из дипломатических кругов мрачно заявил, что, хотя у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя, «крайне маловероятно», что это изменит баланс сил в ближайшие недели. Теперь как на самой Украине, так и за её пределами признают, что продвижение «наступления» происходит медленнее, чем они хотели бы, отмечает CNN.

По мнению журналистов, борьба Украины и её тяжёлые боевые потери частично связаны с укоренившимися эшелонированными оборонительными позициями, траншеями и минными полями, которые российская армия выстраивала за предыдущие месяцы. Кроме того, CNN подчёркивает необходимость признать реальность на поле боя, поскольку атакующим силам необходимо численное преимущество над хорошо окопавшимися войсками. Таким образом, Украина вступила в более сложную для себя стадию.