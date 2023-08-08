BFM TV: «исторические поиски» — в Великобритании попытаются найти лох-несское чудовище

02:03
Чернышенко: Приморье получило более 500 млн рублей на развитие туризма
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Приморский край получил более 500 млн рублей на развитие туристической отрасли в 2023 году.
01:50
ВСУ выпустили по Донецку 24 снаряда калибра 155 мм
Украинские военные выпустили 24 снаряда калибра 155 мм по Донецку, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
01:37
Мятежники в Нигере назначили Али Махамана Ламина Зейна премьером страны
Мятежники в Нигере назначили на должность премьер-министра бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.
01:23
МИД Южной Осетии: решение России о принуждении Грузии к миру 15 лет назад было верным
Решение России защитить Южную Осетию от грузинских войск в августе 2008 года было правильным, заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев.
01:11
CNN: Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с мятежниками
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами мятежников, сообщает телеканал CNN.
01:03
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 100 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 100 различных артиллерийских боеприпасов, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
00:57
Похороны первого президента Якутии Михаила Николаева пройдут в его родном селе
Похороны первого президента Якутии Михаила Николаева состоятся 8 августа в его родном селе Октёмцы.
00:46
В Федерации компьютерного спорта России осудили санкции Украины против своих игроков
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит отреагировал на то, что Федерация киберспорта Украины (UESF) наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 за игру в команде с россиянами.
00:45
Пентагон: США не планируют выводить своих военных из Нигера
США на данный момент не планируют выводить свои войска из Нигера, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
00:36
В Тверской области проверяют информацию о неподобающем поведении девушек в часовне
Сотрудники прокуратуры и СУСК в Тверской области организовали проверки из-за информации о неподобающем поведении несовершеннолетних девушек в часовне в городе Осташкове.
00:25
Пентагон не уточнил сроков принятия решения о поставке ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Министерство обороны США не будет уточнять, когда властями может быть принято решение о передаче на Украину снарядов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.
00:23
Рябчук: «Спартак» — самый великий клуб в России
Защитник Олег Рябчук поделился впечатлениями после перехода в «Спартак».
00:12
CNN: Белый дом собирается осенью запросить у конгресса дополнительное финансирование ВСУ
Американское правительство занимается проработкой нового пакета военной помощи Украине, который планируется направить осенью на рассмотрение конгресса.
00:04
GFFN: Менди хочет получить от «Манчестер Сити» зарплату за два года
Защитник Бенжамен Менди планирует получить от «Манчестер Сити» зарплату или её часть за два года.
00:02
Премьер Нигера заявил, что в стране отсутствуют бойцы ЧВК «Вагнер»
Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду опроверг информацию о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны.
00:01
Многодетным семьям предлагают разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
23:50
Sky News: ВСУ бросили силы на бои в Запорожской области и отступили в Донбассе
Украинское командование бросило резервы в бой в Запорожской области, однако ВСУ утратили контроль в северо-западной части Донбасса, рассказал британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News.
23:44
Сборная России завоевала 23 медали в третий день Игр стран СНГ
Российские атлеты завоевали 23 медали в третий день Игр стран СНГ.
23:42
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено.
23:36
ЦПВС: дроны «коалиции» США дважды опасно сближались с самолётами ВКС России над Сирией
Беспилотники MQ-9 и LEAP американской «коалиции» в воскресенье, 6 августа, два раза опасно сближались с самолётами Су-35 ВКС России в Сирии.
23:31
Минздрав России поддержал меру по увеличению акцизов на сигареты дороже 200 рублей
Министерство здравоохранения России поддержало увеличение акцизов на табачную продукцию, цена которой превышает 200 рублей.
23:29
Агапитов — о недопуске на ЧМ: российские тяжелоатлеты отказались подписывать декларацию
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал недопуск российских спортсменов до чемпионата мира.
23:28
Два памятника советским солдатам демонтировали на территории Львовской области
На западе Украины, в Львовской области, снесли два памятника советским солдатам.
23:27
Военная хроника: в Киеве раздался взрыв
Мощный взрыв раздался в Киеве, сообщает Военная хроника. По неподтверждённым данным, он мог произойти на юго-востоке города, где ранее находилась одна из воинских частей ПВО ВСУ.
23:22
Кадыров: Чечня с начала СВО отправила в зону боёв более 29 тысяч бойцов
Более 29 тыс. бойцов отправились из Чечни в зону проведения спецоперации с февраля 2022 года. Сейчас на фронте находятся свыше 7 тыс. военных.
23:15
Романо: «Торино» выкупит Влашича у «Вест Хэма» за €12 млн
«Торино» и «Вест Хэм» согласовали трансфер полузащитника Николы Влашича.
23:13
В Канаде умер звезда анатолийского рока Эркин Корай
В Канаде в возрасте 82 лет умер турецкий музыкант Эркин Корай, известный своим влиянием на развитие анатолийского и психоделического рока. В последние годы он страдал болезнью лёгких.
23:00
Военная хроника сообщает об ударах по ВСУ в Херсоне и Запорожской области
Военная хроника сообщает об ударах по Херсону и Запорожской области: на правом берегу Днепра прилетает по расположениям и складам с боеприпасами ВСУ, а в Гуляйполе и Орехове поражаются стоянки с техникой и склады с боеприпасами.
22:59
Касаткина опустилась на три позиции в обновлённом рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
22:48
В Киеве заявили, что страны Глобального Юга не согласились с «формулой мира» Зеленского
На консультациях в Саудовской Аравии ряд стран не согласились с «формулой мира» Владимира Зеленского, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
22:44
Рамуш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ на правах аренды
Нападающий Гонсалу Рамуш перешёл из «Бенфики» в ПСЖ на правах аренды.
22:38
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
В Херсоне слышны взрывы, воздушная тревога там не объявлялась, сообщают украинские СМИ.
22:30
Захарова: заявление Госдепа об отказе России от переговоров по Украине является враньём
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём заявление Госдепартамента США о том, что Москва якобы отказалась от диалога по Украине.
22:30
Тарасова — о возвращении Щербаковой к соревнованиям: она может всё преодолеть
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревнованиям.
22:23
В Москвариуме родился дельфинёнок Локи
В Москвариуме родился дельфинёнок Локи, сообщила пресс-служба Центра океанографии и морской биологии.
22:17
ТАСС: Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку 9 августа
На заседании Совета национальной безопасности Турции, которое состоится 9 августа под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, будет обсуждаться тема поставок зерна и зернового коридора.
22:14
Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила российских атлетов до чемпионата мира в нейтральном статусе.
22:09
Сербский «Спартак» потерпел первое поражение при Кержакове
«Спартак» из сербской Суботицы проиграл «Раднику» во втором туре чемпионата страны.
22:07
Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
22:02
Госдеп заявил об отдельной встрече чиновников США и эмиссара КНР по Украине в Джидде
Американские чиновники провели отдельную встречу со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем на консультациях по Украине в Саудовской Аравии.
21:57
Около 10 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за непогоды
В Курской области около 10 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра.
21:55
Metaratings: «Спартак» заинтересован в защитнике «Браги» Тормене
«Спартак» заинтересован в трансфере защитника португальской «Браги» Тормены.
21:48
В Госдепе заявили, что США ждут визита главы МИД Китая Ван И
Американские власти ожидают, что министр иностранных дел КНР Ван И приедет в США, но дата визита ещё не согласована.
21:44
Старовойт: средства РЭБ посадили два дрона с символикой «Азова» в Курской области
Силы радиоэлектронной борьбы приземлили два беспилотника на территории Курской области. На одном из них присутствовала символика украинских националистов.
21:41
Дочь первого президента Алжира: Ахмед бен Белла сыграл большую роль в общенациональном примирении
Мехдия бен Белла, дочь деятеля национально-освободительного движения, первого президента Алжира Ахмеда бен Беллы, заявила в эксклюзивном интервью RT, что её отец сыграл большую роль в общенациональном примирении.
21:39
Кучаев — о трансферах ЦСКА: считаем, что даже с таким составом мы можем выигрывать
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об отсутствии дорогих трансферов.
21:36
Госдеп: США продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности
Соединённые Штаты продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.
21:35
Умер режиссёр «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин
Американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин, который снял культовый фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», скончался в возрасте 87 лет.
21:30
В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли четыре человека
На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
21:26
«Интер» объявил о переходе Зоммера
Вратарь Ян Зоммер перешёл из «Баварии» в «Интер».