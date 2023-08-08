BFM TV: «исторические поиски» — в Великобритании попытаются найти лох-несское чудовище

В самом крупном пресноводном озере Соединённого Королевства пройдут «исторические» поиски лох-несского чудовища, передаёт BFM TV. «Несси», как ласково называют таинственного обитателя, впервые будут искать с применением новейших технологий: дронов с тепловизорами и гидрофонов для улавливания акустических шумов.

ЭЛОДИ ГУЛЕСК, корреспондентка BFM TV в Лондоне (Соединённое Королевство): Итак, на выходных пройдут поиски, которые называют «историческими». Впервые с 1952 года будет выделено столько ресурсов для поиска Несси — лох-несского чудовища.

Лох-несский центр объяснил, что применит новые технологии: например, дрона, который может передавать тепловые снимки того, что происходит под водой. Кроме того, с помощью гидрофона попробуют уловить странные акустические шумы в этом озере с пресной водой. Это самое большое по объёму озеро в Соединённом Королевстве, а также одно из самых глубоких, что, разумеется, осложнит поиски. К тому же, когда ищешь мифическое чудовище, которое в 1933 году якобы увидел менеджер гостиницы… С тех пор существует легенда.

Кстати, если вы любите тайны, Лох-несский центр нанимает волонтёров на выходные, когда будут проходить поиски. Они должны приехать на озеро и отмечать любые необычные передвижения в его водах. Сообщается, что «исторические выходные» пройдут 26 и 27 августа — возможно, находки тоже станут историческими.