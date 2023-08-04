Вести: табачок врозь — в Польше прихлопнули нелегальную табачную фабрику украинцев

17:54
Не сдавших языковой экзамен граждан России в сентябре обяжут покинуть Латвию
Примерно шесть тысяч граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Латвии, которые не сдали экзамен по латышскому языку, в сентябре получат письма с требованием покинуть страну, сообщает портал rus.lsm.lv.
17:54
Курс евро на Мосбирже превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на Мосбирже превысил 106 рублей впервые с марта прошлого года.
17:53
Собянин рассказал о работе по благоустройству зон у водоёмов Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по благоустройству зон у столичных водоёмов.
17:51
Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявлен на товарищеский турнир Sela Cup, который пройдёт в Англии.
17:50
Курс доллара на Мосбирже вырос до 96 рублей впервые с марта 2022 года
Курс доллара на Мосбирже вырос до 96 рублей впервые с марта прошлого года.
17:41
Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие российской строительной отрасли
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли России.
17:37
Лебеденко: Кадыров никогда не приходил к игрокам «Ахмата» с каким‑то негативом
Бывший игрок «Ахмата» Игорь Лебеденко заявил, что Кадыров всегда выражал поддержку футболистам грозненского клуба.
17:34
Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в доме в Канске увеличилось до 13
Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в доме в городе Канске Красноярского края увеличилось до 13.
17:24
Welt: ФРГ затягивает отправку Украине майского пакета военной помощи
Германия замедляет поставки оружия для Украины, сообщает издание Welt со ссылкой на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии.
17:23
Юрист Южалин: работодатель может менять режим работы сотрудников в жару
Директор департамента трудового права сервиса по поиску работы SuperJob Александр Южалин рассказал, что работодатель может изменить режим работы сотрудников в случае, если температура воздуха на рабочем месте превышает +28 °С.
17:22
Биолог Трофимова заявила, что гриб лисичку можно найти под дубами и соснами
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения кандидат биологических наук Ольга Трофимова рассказала, какие грибы и где собирать в лесах Подмосковья.
17:21
В Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи
Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл на территории 26 районов республики режим чрезвычайного положения из-за почвенной засухи и суховеев. Положение будет действовать до 28 августа.
17:21
В рамках Московского урбанфорума в «Лужниках» пройдут ночные дискотеки
В рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоятся ночные дискотеки. Они будут проходить по пятницам и субботам.
17:20
Роднина считает, что Самоделкина и Казахстан будут в выигрыше в случае перехода фигуристки
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Софьи Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.
17:16
Собянин рассказал о ходе реконструкции спорткомплекса «Олимпийский»
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход реконструкции спорткомплекса «Олимпийский».
17:15
Вайцеховская: хотелось бы, чтобы Самоделкина продолжала кататься за Россию
Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.
17:14
Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
17:07
Юрист Соловьёв посоветовал в случае жары на рабочем месте обращаться в трудовую инспекцию
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв посоветовал россиянам жаловаться на работодателей, которые не соблюдают нормы СанПиНа, согласно которым температура на рабочем месте не должна превышать +28 °С.
17:06
«Аталанта» не включила Миранчука в состав на товарищеский матч с «Унионом»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в заявку на товарищеский матч с «Унионом».
17:05
La Repubblica: Россия располагает тремя козырями для победы над Украиной
У России есть три козыря, которые помогут ей одержать верх в украинском конфликте, заявил Джанлука Ди Фео в статье для издания la Repubblica.
17:03
В Москве двое рабочих упали с высоты в лифтовой шахте
Двое рабочих субподрядной организации при проведении монтажных работ в лифтовой шахте упали с высоты на строительном объекте в Москве.
17:02
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников.
16:58
В Удмуртии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны
В Удмуртии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, обнаруженный в лесничестве.
16:57
В Татарстане планируют открыть питомник для краснокнижных птиц
В Республике Татарстан планируют открыть питомник для краснокнижных соколов-балобанов.
16:56
Кинолог Голубев предупредил о вреде жареного мяса для собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о вредных для собак продуктах с пикника.
16:56
Синоптик Ганьшин объяснил значения различных уровней природной опасности
Руководитель «Яндекс Погоды» кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что уровни природной опасности разделяются по ряду критериев.
16:55
Врач Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков дал рекомендации по питанию в жаркую погоду.
16:55
Минтранс заявил, что внедрение госсистемы «Такси» не повлияет на стоимость поездок
Внедрение федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Такси» не окажет влияния на увеличение цены перевозок.
16:54
Молдавская армия получила от США очередную партию оружия на $3 млн
Национальная армия Молдавии получила от Вашингтона новую партию вооружений и снаряжения на сумму свыше $3 млн.
16:54
Врач Дегтерёв рассказал о важности профилактики повторного инсульта
Врач-невролог кандидат медицинских наук Даниил Дегтерёв назвал возможные причины повторного инсульта.
16:53
Уткин после оговорки Загитовой сравнил её с ребёнком
Ведущий Василий Уткин отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
16:52
Социальное такси Ставрополя оказало маломобильным гражданам 4692 услуги в 2023 году
В Ставрополе служба «Социальное такси» оказала 4692 услуги по сопровождению маломобильных граждан и оказанию транспортных перевозок с начала текущего года.
16:52
Посол Украины в США утверждает, что ВСУ фиксируют каждое применение кассетных боеприпасов
Украинские военнослужащие записывают каждое своё применение кассетных боеприпасов, которые США отправляют Украине, и используют только там, где нет мирного населения.
16:51
NBC News: поставок ВСУ F-16 не хватит для перелома ситуации на Украине
Поставка самолётов F-16 армии Украины не поможет переломить ситуацию в украинском конфликте, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.
16:51
В Подмосковье пройдёт акция по проверке здоровья 5—6 августа
В 25 регионах Московской области в выходные, 5—6 августа, пройдёт акция по проверке здоровья.
16:42
Военная хроника сообщает о взрывах под Купянском
Военная хроника сообщает о фиксирующихся под Купянском взрывах.
16:38
Захарова: США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке
США и другие страны Запада должны прекратить лицемерить и врать по вопросам зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16:37
Губерниев о Загитовой: ничто так не украшает ведущего, как прекрасная чушь и лёгкая лажа
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на оговорку олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
16:36
Врио главы Красноярского края заявил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в результате взрыва бытового газа в Канске погибших нет.
16:26
Агент Карраскаля отказался комментировать информацию о переговорах ЦСКА и «Динамо»
Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на слухи о переговорах с «Динамо» по поводу перехода своего клиента.
16:25
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся до 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года.
16:25
WSJ: армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере
Армия Нигерии приведена в полную боевую готовность в связи с ситуацией в Нигере, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного офицера нигерийских вооружённых сил.
16:15
Бестемьянова — о Самоделкиной: жаль, что наша сборная теряет таких спортсменок
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.
16:14
МИД Белоруссии заявил о разрушении путей к приемлемому уровню отношений с ЕС из-за санкций
Введение новых санкций Евросоюза против Минска разрушает пути возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений, республика оставляет за собой право на ответные действия.
16:13
Prensa Latina: США будут обучать лётчиков ВСУ пилотированию F-16 в Пуэрто-Рико
США планируют задействовать бывшую военно-морскую базу в Пуэрто-Рико для подготовки пилотов украинской армии к управлению истребителями F-16.
16:11
Новак: сейчас Россия добывает 9,5 млн баррелей нефти в сутки
На данный момент в России добывается 9,5 млн баррелей нефти в сутки, страна выполняет обязательства в рамках ОПЕК+, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
16:06
Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль
Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в размере 10% на сверхприбыль.
16:01
Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение квот на добычу нефти
На заседании министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение квот на добычу нефти.
16:00
Нурмагомедов и Примус сразятся за титул Bellator 7 октября
Российский боец Усман Нурмагомедов узнал дату проведения защиты титула чемпиона мира Bellator в лёгком весе.
15:58
В семи странах будут показывать матчи РПЛ сезона-2023/24
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал, в каких странах будут показывать матчи сезона-2023/24.