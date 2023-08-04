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Вести: табачок врозь — в Польше прихлопнули нелегальную табачную фабрику украинцев

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В Польше задержали 21 украинца, которые организовали нелегальное производство табачных изделий. Как сообщают «Вести», убытки государству из-за неуплаченного акцизного налога составили бы не менее 21 млн злотых.
Вести: табачок врозь — в Польше прихлопнули нелегальную табачную фабрику украинцев
AP
В Польше задержали 21 украинца, которые в городе Валбжих организовали нелегальное производство табачных изделий. Как передают «Вести», об этом сообщается на сайте польской прокуратуры.
 
Во время обысков правоохранители обнаружили профессиональную производственную линию и сырьё для изготовления сигарет, а также уже готовую продукцию с контрафактными товарными знаками. Оборудование изъяли, его ориентировочная стоимость — около 6 млн злотых. Также конфисковали 1,5 млн сигарет и 12,5 тонны сырого табака.
 
По данным прокуратуры, убытки государству из-за неуплаченного акцизного налога от продажи нелегального товара составили бы не менее 21 млн злотых. Всех дельцов задержали, они находятся под стражей. 
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