DWN: череда коррупционных скандалов подрывает доверие европейцев к Брюсселю

Брюссель вот уже больше полугода сотрясают коррупционные скандалы, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И несмотря на громкие аресты и реформы в сфере борьбы со взяточничеством, ситуация только усугубляется. Все действия правоохранительных органов напоминают «игру мускулами», а не реальную борьбу с преступниками. Тем временем постоянно вскрываются доселе неизвестные масштабы криминального сговора, к которому, возможно, причастны даже те, кто ведёт само расследование, рассказывает немецкое издание.

Один за другим коррупционные скандалы сотрясают Брюссель, подрывая доверие граждан ЕС к своим руководителям, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Ещё в конце прошлого года полиция задержала вице-президента Европарламента Еву Кайли и ещё пятерых подозреваемых. Её обвинили в создании преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и коррупцией. По имеющейся информации, она получала от Катара, Марокко и Мавритании дорогие подарки в обмен на политические уступки, к примеру в вопросе заключения соглашения о создании зоны свободной торговли или предоставления прав на рыболовство.

Но несмотря на громкие задержания и реформы в сфере предотвращения взяточничества, проблема только усугубилась, продолжает немецкое издание. И об этом свидетельствуют недавние обыски в доме Мари Арены, главы подкомитета Европейского парламента по правам человека. Бельгийские спецслужбы обвинили её в том, что она слишком поздно задекларировала поездки в Катар за счёт эмирата. К тому же её подозревают в том, что она получала деньги в обмен на политические одолжения. Правоохранители также полагают, что она могла играть ключевую роль в преступной группировке, занимавшейся коррупцией.

При этом недавно расследования в рамках так называемого катаргейта вообще пришлось приостановить, так как выяснилось, что возглавлявший его бельгийский судья Мишель Клез не может претендовать на роль объективного арбитра. Дело в том, что его сын — деловой партнёр сына Арены, у которых есть совместный бизнес. На данный момент вообще трудно предположить, каковы реальные масштабы этой коррупционной схемы, отмечает издание. При этом все подозреваемые не признают своей вины. Ева Кайли вообще собирается вскоре вернуться в Европарламент. Она убеждена, что всё это заговор против неё. Арена также считает, что скоро все обвинения с неё будут сняты.

В связи с этим складывается впечатление, что все эти громкие аресты и расследования — это всего лишь какие-то «игры мускулами», а не действительно эффективная борьба с коррупцией, которая угрожает геополитической независимости ЕС, отмечает издание. В Брюсселе не уверены, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы в будущем избежать подобных случаев. К тому же страны Ближнего и Среднего Востока продолжают оказывать влияние на Европу. К примеру, Германия заключила с Катаром сделку о поставке газа, несмотря на то, что он не экологичен. С 2026 по 2041 год ФРГ будет импортировать из эмирата две тонны голубого топлива. Если бы Германия и ЕС развивали у себя добычу сланцевого газа или же работали с «чистыми поставщиками», например Норвегией, то с моральной и экологической точки зрения они были бы на правильной стороне. «Но есть угроза, что они — и особенно федеративная республика — втянут Европу в новую зависимость от подозрительных государств», — заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.