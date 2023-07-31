Guardian: поправки в избирательное законодательство США могут создать взрывоопасную ситуацию в «созревшей для политического насилия» стране

Нововведения в процесс голосования, инициированные республиканцами, вызывают недовольство у некоторых демократов и могут привести к конфликтным ситуациям на участках, особенно в «колеблющихся штатах». The Guardian отмечает, что избирательные комиссии США покидают опытные сотрудники, из-за давления и угроз и неизвестно, справится ли новички с вызовом, которым обещают стать президентские выборы 2024 года.

Северная Каролина относится к «колеблющимся штатам» от которых зависит исход президентских выборов в США. Недавняя реформа избирательного процесса на уровне штата значительно добавит обязанностей сотрудникам избирательных комиссий, пишет The Guardian. Главное нововведение — избиратель должен предъявлять на участке удостоверение личности.

Один из тех, кто будет организовывать избирательный процесс по новым правилам, является Адам Бирнс. Ему 21 год, и свою должность главы избирательного комитета округа Суэйн он получил, ещё даже не окончив своё высшее образование — следствие нехватки желающих заниматься выборами. Сейчас Бирнс занимается подготовкой к муниципальным выборам в столице округа Брайсон-Сити и параллельно «закладывает основу для президентских выборов 2024 года».

Хотя молодой Бирнс имел опыт изучения избирательной системы США и также занимался общественной деятельностью в университете, он признаёт, что его новая должность по сложности обязанностей превосходит всё, чем он прежде занимался. «В административном плане мне есть чему поучиться, например, прямо сейчас мы имеем дело с полугодовыми отчётами о финансировании избирательных кампаний» — цитирует Бирнса The Guardian.

Децентрализованная система выборов в Соединённых Штатах возлагает большую ответственность на чиновников окружного уровня, таких как Бирнc и он далеко не единственный, кто только начинает знакомиться с ней. Британская газета сообщает, что «за последние четыре года по крайней мере в 40 из 100 округов Северной Каролины пришлось заменить глав окружных избирательных комиссий из-за выхода на пенсию, отставок и других карьерных изменений». Представитель избирательной комиссии штата, Патрик Гэннон, подчёркивает, что «это значительно более высокий уровень текучки кадров, чем раньше».

Не только в Северной Каролине заметен отток опытных специалистов из избирательных комиссий. Схожие тенденции показывают и другие «колеблющиеся штаты»: Аризона, Джорджия и Пенсильвания. Согласно одному из опросов, проведённого в 2022 году, 20% всех сотрудников, участвовавших в выборах 2020 года, хотят покинуть свою должность до 2024 года. The Guardian видит причину в обострившемся противостоянии между демократами и республиканцами в США. Согласно опросу Массачусетского технологического института «25% глав окружных избирательных комиссий штата лично сталкивались с угрозами, а 85% говорят, что их стресс, связанный с работой, вырос с 2019 года».

В том, что новые сотрудники избирательных комиссий помогут работе американской избирательной системе, уверен Дэвид Беккер, исполнительный директор вашингтонского Центра инноваций и исследований в области выборов, американской НКО укрепляющей доверие к выборам. Беккер признаёт, что американская выборная система «одна из самых сложных в мире», «включает в себя множество сдержек и противовесов», но в конце концов они гарантируют, что «результат отражает волю людей». Хотя многим сотрудникам будет не хватать опыта, всё равно «победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов», так как обычно «голоса подсчитываются тщательно, а количество фальсификаций ничтожно мало», — заявляет Беккер.

Но «идеальных выборов не бывает», — пишет The Guardian. Неопытность молодых сотрудников может привести к задержке оглашения результатов или же к «мелким административным нарушениям», что в свою очередь, может «создать нестабильную ситуацию» в стране, «которая созрела для политического насилия». Одним из таких взрывоопасных моментов создаёт избирательная реформа в Северной Каролине, которая «обяжет граждан предъявить удостоверение личности для голосования». В 2022 Верховный суд США, контролируемый тогда демократами, отменил этот закон как «расово-предвзятый» однако, в 2023 году республиканцы вернули контроль над Верховным судом и отметили прежнее решение.

Многие активисты считают, что новый закон «нанесёт вред чернокожим и латиноамериканцам». С тем, что нововведение, как минимум вызовет споры согласен Джош Джонс, ставший в 2022 году главой избирательной комиссии округа Грин в Северной Каролине. «Как должностные лица на выборах и работники избирательных участков, мы должны соблюдать закон», — цитирует Джонса The Guardian. «Я надеюсь, что избиратели, когда они придут голосовать, осозна́ют, что наши чиновники и работники избирательных участков делают именно это, следуя закону».

В настоящий момент Законодательное собрание Северной Каролины, контролируемое республиканцами, работает над поправками, которые могут дополнительно усложнить работу избирательных комиссий. Микелла Хафф, работающая с 2019 года наблюдателем на выборах, уверена, что некоторые из них неизбежно спровоцируют конфликты. Например, новый закон предоставит больше прав наблюдателям от партий, им будет позволено находится всего в пяти футах от избирательной кабинки, и по мнению Хафф, это может быть истолковано избирателями как «запугивание».

Дополнительные трудности вызывает недостаточное финансирование, считает Патрик Гэннон. Так, из-за бюджетных ограничений были сокращены четыре из восьми технических специалистов по безопасности и поддержке — экспертов, которые с 2020 года помогают обучать новых глав избирательных комиссий и консультируют округа. Также для реализации новых законов нужны дополнительные средства, примерно $21,2 млн на обновления систем идентификации и обеспечения их работы, но Законодательное собрание штата, пока что не включило эти статьи в новый бюджет.

«Нам сказали, что все эти вопросы рассматриваются участниками переговоров по бюджету», — цитирует Гэннона The Guardian. «Мы продолжим работать с законодателями, чтобы убедиться, что они понимают потенциальные последствия любых предлагаемых законодательных изменений для проведения выборов».

Несмотря на все эти трудности и вопросы к избирательной системе штата, подготовка к выборам в Северной Каролине продолжается. В о́круге Суэйн Адам Бирнс через СМИ и работу с представителями республиканской и демократических партий пытается «поделиться подробностями о новых требованиях к удостоверениям личности избирателя до начала голосования». Но Бирнс признаёт, даже если всё пройдёт по новым правилам, то «людям всё равно это может не понравиться, и мы ничего не можем поделать с этим». Свою задачу он видит лишь в том, чтобы «сделать всё что возможно» в такой ситуации.