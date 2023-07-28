WION: больше Сиднейского оперного театра — в Индии открылся крупнейший экспоцентр для саммита G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в открытии Международного центра для выставок и собраний в Нью-Дели, который способен вместить семь тысяч посетителей. Как отмечают журналисты WION, этот комплекс должен стать главной площадкой для саммита лидеров стран «Большой двадцатки», который пройдёт в сентябре.

Премьер-министр Нарендра Моди открыл новый Международный центр для выставок и собраний в Нью-Дели. Отремонтированный комплекс Организации продвижения индийской торговли в Нью-Дели будет называться «Бхарат Мандапам», он станет главной площадкой для лидеров саммита «Большой двадцатки» в сентябре.

Главной темой стали технологии: премьер-министр запустил беспилотник во время открытия нового комплекса. Судя по сообщениям, этот комплекс простирается на территории почти 123 акра*. Премьер-министр передал новый центр для выставок и собраний народу. Новый центр войдёт в десятку главных экспоцентров в мире.

Во время церемонии премьер-министр также представил памятную монету и марку, чтобы отметить председательство Индии в «Большой двадцатке». Обращаясь к собравшимся в комплексе в Нью-Дели, премьер-министр сказал, что Индия идёт быстрыми темпами к прогрессу благодаря принципу «Думай масштабно, мечтай масштабно, действуй масштабно». Он также сказал, что развитие страны идёт при правительстве Индийской народной партии.

НАРЕНДРА МОДИ, премьер-министр Индии: Я хочу заверить вас, что во время третьего срока нашего правительства Индия войдёт в тройку главных экономик мира.

Международный центр для выставок и собраний стал самым большим в Индии залом для проведения собраний, способным вместить семь тысяч человек в многоцелевых и пленарных залах. На его постройку ушло более 320 миллионов долларов США. В этом центре есть амфитеатр, способный вместить три тысячи человек, а также паркинг на пять с половиной тысяч машин. Он будет соперничать с выставочным центром в немецком Ганновере и с Национальным центром выставок и собраний в Шанхае.

Больше информации в репортаже нашего корреспондента Гуршин Галлен из Нью-Дели.

ГУРШИН ГАЛЛЕН, корреспондент: Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл сегодня отремонтированный комплекс Организации продвижения индийской торговли. Он расположен здесь, в Нью-Дели, и станет площадкой для саммита лидеров «Большой двадцатки», который пройдёт в сентябре. Площадь комплекса составляет примерно 123 акра. Этот комплекс стал самой большой в Индии площадкой для встреч, конференций и выставок. Международный центр для выставок и собраний может соперничать с гигантами вроде Ганноверского выставочного центра в Германии и Национального центра выставок и собраний в китайском Шанхае.

Третий уровень центра собраний, способный вместить семь тысяч зрителей, превосходит знаменитый Сиднейский оперный театр, способный вместить около 5500 человек. Выставочные залы предлагают семь инновационных пространств, чтобы представить идеи и продукты.

И среди прочих невероятных характеристик Международный центр для проведения выставок и собраний может похвастаться огромным амфитеатром, способным вместить три тысячи человек.

Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.

* Около 500 тыс. кв.м (прим. ИноТВ).