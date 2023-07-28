Вести: на Украине выпустят марку в честь дисквалифицированной фехтовальщицы

Украинская почта анонсировала марку в честь фехтовальщицы Ольги Харлан. Как пишут «Вести» спортсменка накануне отказалась пожать руку россиянке, у которой выиграла, за что и была дисквалифицирована с чемпионата мира.
Украинская почта анонсировала марку в честь украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Как пишут «Вести», спортсменка накануне была дисквалифицирована на чемпионате мира из-за отказа пожать руку россиянке, у которой выиграла.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он также опубликовал фото с потенциальным дизайном новой марки.
«Вот такую марку нам в Укрпочте предлагают выпустить. Мы, конечно, подумаем, но в работе уже есть что-то похожее — ждите в начале августа. А Ольга Харлан — крутая», — написал он.
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