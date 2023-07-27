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Bloomberg: экс-глава ЦБ Венгрии считает, что вероятность выхода страны из ЕС повысилась

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Бывший управляющий Центральным банком Венгрии Андраш Симор вновь раскритиковал политику действующего правительства и заявил, что такие меры могут завести страну в ситуацию, когда выход из Евросоюза станет реальной альтернативой. По мнению Симора, который считается яростным оппонентом нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, хотя на данный момент это всё же не самый вероятный сценарий, однако «он возможен», сообщает Bloomberg.
Bloomberg: экс-глава ЦБ Венгрии считает, что вероятность выхода страны из ЕС повысилась
AP

Как считает бывший управляющий Центральным банком Венгрии Андраш Симор, политика действующего правительства ухудшает ситуацию в стране в целом и ведёт к тому, что вероятность выхода Венгрии из состава Евросоюза повышается. С таким предупреждением Симор выступил во время интервью венгерским СМИ в минувшие выходные, сообщает Bloomberg. 

Дефицит государственного бюджета в стране увеличился до рекордной отметки после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал активно расходовать средства накануне прошлогодних выборов, которые он в итоге выиграл, говорится в статье. Кроме того, в Венгрии наблюдается самая высокая инфляция и ключевая процентная ставка среди всех членов Евросоюза.  

Между тем Брюссель продолжает блокировать выделение более $30 млрд финансовой помощи из фондов ЕС, которая предназначалась Будапешту. Эти средства удерживаются руководством блока, поскольку оно обвиняет правительство Венгрии в отступлении от демократических обязательств и предполагаемой коррупции, поясняет Bloomberg. 

В свою очередь, бывший глава Центробанка Венгрии, который традиционно считается оппонентом нынешнего премьер-министра Орбана, осудил политику действующих властей и заявил, что из-за этих мер страна приближается к сценарию потенциального выхода из состава ЕС. Во время своего пребывания на посту Симор помог Венгрии преодолеть финансовый кризис, когда ей потребовалась помощь Международного валютного фонда, отмечается в статье.

По его мнению, хотя выход Венгрии из блока на данный момент не самый вероятный сценарий, однако «он возможен». Согласно собственным оценкам Симора, в прошлом году вероятность такого исхода составляла около 10%, а в настоящее время выросла до 20—30%, как он заявил в интервью венгерским СМИ.

«Я боюсь, что правительство Венгрии заведёт страну в такую ситуацию, где выход из Евросоюза станет реальной альтернативой», — заявил Симор, яростно критикующий политику Орбана. В то же время он не считает, что экономика Венгрии в ближайшее время потерпит полный крах. Более вероятно, что ситуация будет медленно ухудшаться, пишет Bloomberg. 

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Bloomberg США Северная Америка
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