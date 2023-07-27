Bloomberg: экс-глава ЦБ Венгрии считает, что вероятность выхода страны из ЕС повысилась

Бывший управляющий Центральным банком Венгрии Андраш Симор вновь раскритиковал политику действующего правительства и заявил, что такие меры могут завести страну в ситуацию, когда выход из Евросоюза станет реальной альтернативой. По мнению Симора, который считается яростным оппонентом нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, хотя на данный момент это всё же не самый вероятный сценарий, однако «он возможен», сообщает Bloomberg.

Как считает бывший управляющий Центральным банком Венгрии Андраш Симор, политика действующего правительства ухудшает ситуацию в стране в целом и ведёт к тому, что вероятность выхода Венгрии из состава Евросоюза повышается. С таким предупреждением Симор выступил во время интервью венгерским СМИ в минувшие выходные, сообщает Bloomberg.



Дефицит государственного бюджета в стране увеличился до рекордной отметки после того, как премьер-министр Виктор Орбан начал активно расходовать средства накануне прошлогодних выборов, которые он в итоге выиграл, говорится в статье. Кроме того, в Венгрии наблюдается самая высокая инфляция и ключевая процентная ставка среди всех членов Евросоюза.



Между тем Брюссель продолжает блокировать выделение более $30 млрд финансовой помощи из фондов ЕС, которая предназначалась Будапешту. Эти средства удерживаются руководством блока, поскольку оно обвиняет правительство Венгрии в отступлении от демократических обязательств и предполагаемой коррупции, поясняет Bloomberg.



В свою очередь, бывший глава Центробанка Венгрии, который традиционно считается оппонентом нынешнего премьер-министра Орбана, осудил политику действующих властей и заявил, что из-за этих мер страна приближается к сценарию потенциального выхода из состава ЕС. Во время своего пребывания на посту Симор помог Венгрии преодолеть финансовый кризис, когда ей потребовалась помощь Международного валютного фонда, отмечается в статье.



По его мнению, хотя выход Венгрии из блока на данный момент не самый вероятный сценарий, однако «он возможен». Согласно собственным оценкам Симора, в прошлом году вероятность такого исхода составляла около 10%, а в настоящее время выросла до 20—30%, как он заявил в интервью венгерским СМИ.



«Я боюсь, что правительство Венгрии заведёт страну в такую ситуацию, где выход из Евросоюза станет реальной альтернативой», — заявил Симор, яростно критикующий политику Орбана. В то же время он не считает, что экономика Венгрии в ближайшее время потерпит полный крах. Более вероятно, что ситуация будет медленно ухудшаться, пишет Bloomberg.