NBC: захват тюрем, убийство мэра — в Эквадоре вводят чрезвычайное положение из-за разгула криминала

В Эквадоре сразу в нескольких тюрьмах произошли столкновения, и заключённые взяли в заложники охранников. Более того, мэр города Манта был застрелен во время публичного выступления. Власти Эквадора решили ввести чрезвычайное положение и комендантский час, сообщает NBC NEWS.

Сегодня в Эквадоре объявили чрезвычайное положение. Президент ввёл комендантский час в трёх провинциях, включая город Манта на побережье.

ГИЛЬЕРМО ЛАССО, президент Эквадора: Я объявил чрезвычайное положение в Манаби.

Это произошло после того, как недавно переизбранного мэра этого города Агустина Интриаго застрелили. Это видео снято вскоре после наглого нападения. Вместе с мэром погибла участница любительских соревнований по футболу Адриана Моралес. На его похоронах в бронежилете его жена говорит эмоциональную прощальную речь.

ЖЕНА ПОГИБШЕГО МЭРА МАНТЫ: Его двое детей остались без тепла своего отца. Сегодня они украли у нас всё. Сегодня они украли мечту у нашей семьи и у нашего города.

Это шокирующее убийство произошло в тот момент, когда страна борется с волной насилия, которое власти относят к конфликту между организованными преступными группировками. Полем боя стали тюрьмы. На этой неделе Национальное бюро тюрем сообщило, что более сотни охранников стали заложниками в разных местах заключения по всей стране.

ГИЛЬЕРМО ЛАССО: Мы не позволим, чтобы организованные преступные группировки стали источником небезопасности, насилия и беспокойства как внутри тюрем, так и за их пределами.

В субботу ситуацию обострили столкновения в тюрьме Литораль в городе Гуаякиль, из-за чего более 30 человек погибли и ещё 14 ранены. Правительство мобилизует солдат, которые должны зайти в тюрьмы и вернуть контроль над ними, освободить охранников.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ: Мы выполняем план совместно с военными. У нас более 2700 человек, включая тактическую группу.

Эта крупная эскалация происходит всего за месяц до национальных выборов.

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC NEWS: И власти, которые расследуют убийство мэра города Манта, говорят, что они задержали одного подозреваемого, который, как они считают, был за рулём автомобиля, использованного во время нападения. Но сам стрелявший ещё на свободе. Ожидается, что это чрезвычайное положение в стране продлится 60 дней.

Гуад Венегас, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 26 июля 2023 года.