SZ: друзья, но не союзники — ЕС не удалось «поймать в свои сети» Латинскую Америку и рассорить её с Россией

В противостоянии с Россией и соперничестве с Китаем Евросоюз всеми силами пытается склонить на свою сторону страны Латинской Америки, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако уже в самом начале саммита в Брюсселе стало очевидно, что «в конечном итоге европейцы не добьются желаемого результата». Как сообщает издание, президент Бразилии Лула да Силва и его партнёры не согласились «однозначно осудить» спецоперацию России на Украине в совместном итоговом заявлении. Не ожидается и прорыва в переговорах по созданию зоны свободной торговли.

Европейскому союзу срочно требуются союзники в мире: в конечном итоге он оказался втянутым в военное противостояние с Россией и обостряющееся соперничество с Китаем. Именно поэтому в понедельник утром председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе сделала всё возможное, чтобы «поймать в свои сети» президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву, пишет Süddeutsche Zeitung.

Во время совместной пресс-конференции фон дер Ляйен не оставила сомнений в том, что считает бразильца «одним из близких друзей Европы» — и как она рада, что с января этого года у руля в Бразилии снова стоит Лула, а не правый популист Жаир Болсонару. Глава Еврокомиссии «любит подкреплять громкие слова крупными суммами денег», поэтому она «выложила на стол» €45 млрд. Именно столько ЕС планирует инвестировать в страны Латинской Америки и Карибского бассейна к 2027 году. Это произойдёт в рамках инициативы под названием «Глобальные ворота», с помощью которой ЕС стремится продвигать инфраструктурные проекты по всему миру и тем самым расширять своё влияние.

Лула поблагодарил и приветливо улыбнулся. «Но был ли он действительно впечатлён?» — задаётся вопросом издание.

Президент Бразилии является представителем Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) на двухдневном саммите ЕС — СЕЛАК в Брюсселе. В понедельник туда прибыли более 50 глав государств и правительств с двух континентов, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Переговоры в таком формате проходят впервые за восемь лет, но уже в самом начале мероприятия стало очевидно, что «в конечном итоге европейцы не добьются желаемого результата».

Лула и его партнёры не согласятся «однозначно осудить» спецоперацию России на Украине в совместном итоговом заявлении. И не следует ожидать прорыва в переговорах по созданию зоны свободной торговли со странами Меркосур (Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. — ИноТВ.), которые фон дер Ляйен намерена теперь завершить после «многих лет бездействия». Лула может дружить с Западом и его демократическими ценностями, но не обязательно станет его союзником.

В понедельник Лула упомянул конфликт на Украине исключительно как препятствие для мировой экономики, как фактор, взвинтивший цены на энергоносители и продовольствие. В начале года он даже обвинил Запад в «разжигании войны», но больше он этого не делает. Сейчас он скорее «видит себя посредником между Путиным и Западом, а не стороной в этом конфликте».

Многие другие лидеры стран Латинской Америки также призывают к немедленным мирным переговорам. Ни одно правительство не вводило санкций против России, а такие государства, как Куба и Венесуэла, даже считаются союзниками Путина. Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашён на переговоры с латиноамериканской делегацией в понедельник и вторник — в отличие от других саммитов ЕС. Предположительно, гости наложили на его участие вето.

На экономическом форуме в начале саммита Урсула фон дер Ляйен указала на общие интересы Европы и Латинской Америки, например в добыче важнейших видов минерального сырья, а также в «зелёных» экономических преобразованиях. Лула проявил заинтересованность, но дал понять, что его страна «давно встала на этот путь». По его словам, в Бразилии уже 87% электроэнергии поступает из возобновляемых источников. Лула подчеркнул, что Бразилия выполнит свои обязательства по борьбе с изменением климата, а также пообещал прекратить уничтожение дождевых лесов Амазонии к 2030 году. Его заявления можно рассматривать и как сигнал в споре по поводу соглашения о свободной торговле: «Нам не требуется наставничество со стороны Европы — мы являемся равноправными партнёрами».

Соглашение между ЕС и Меркосур было заключено ещё в 2019 году. Оно направлено на создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с населением более 700 млн человек. Документ пока не вступил в силу из-за дополнительных требований со стороны некоторых европейских стран, в том числе Германии. Речь идёт о соблюдении прав человека в отношениях с коренными народами и прежде всего — о защите дождевых лесов. Соответствующая Дополнительная декларация призвана «усмирить критиков» в Европе, но Лула и его партнёры по-прежнему отказываются её подписывать. При этом страны Меркосур значительно расширили свои торговые отношения с Китаем. Европа «отстаёт».

«Партнёрство предполагает взаимное доверие», — настаивал Лула, когда Урсула фон дер Ляйен посетила его в июне в Бразилиа, чтобы возобновить переговоры. Между тем, как сообщают в Бразилии, Лула направил другим странам Меркосур компромиссное предложение. О его содержании ничего не известно. В понедельник в Брюсселе Лула заявил, что переговоры по созданию зоны свободной торговли могут быть завершены в этому году, однако сомнения всё же присутствуют, передаёт Süddeutsche Zeitung.