Bloomberg: власти Бразилии предупредили о риске обострения конфликта из-за передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву

В Бразилии высказались против отправки Украине кассетных боеприпасов, предупредив, что это может привести к обострению конфликта с Россией, передаёт Bloomberg. При этом, по словам помощника президента Бразилии по международным делам Селсу Аморима, Бразилия остаётся одним из немногих стран, которая может помочь России и Украине сесть за стол переговоров.

Специальный помощник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным делам Селсу Аморим предупредил, что план президента США Джо Байдена по отправке кассетных боеприпасов на Украину опасен для гражданского населения и рискует привести к обострению конфликта с Россией, сообщает Bloomberg.

В беседе с новостным агентством в президентском дворце в Бразилиа Аморим выразил обеспокоенность планом Белого дома, добавив, что Бразилия выступает против использования кассетных боеприпасов в ходе украинского конфликта.

«Когда из кассетных бомб падают осколки, некоторые взрываются, а некоторые — нет. После этого играют дети», — заявил политик, добавив, что в этом конфликте участвует «не просто ядерная держава, а величайшая ядерная держава наряду с США».

Как напоминает Bloomberg, президента Бразилии неоднократно критиковали в США и странах Европейского союза, а также иногда и на Украине за его заявления о том, что Запад разделяет вину за конфликт. Однако Бразилия далеко не одинока в своих возражениях против кассетных боеприпасов.

Правозащитники и представители групп по контролю над вооружениями призвали Байдена отклонить просьбы Украины о поставках этих боеприпасов, предупреждая, что неразорвавшиеся бомбы могут представлять угрозу для гражданского населения ещё долгое время после окончания конфликта.



В 2010 году более 100 стран, в том числе множество членов Организации Североатлантического договора, подписали договор, запрещающий использование и передачу кассетных боеприпасов. США, Украина и Россия, однако, не являются участниками этого соглашения.

После вступления в должность президента в январе этого года Лула выразил желание создать группу нейтральных стран, потенциально включающую Бразилию, для посредничества в мирных переговорах между Россией и Украиной. Впрочем, его комментарии относительно конфликта, а также визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в начале этого года заставили США усомниться в нейтралитете Бразилии. В апреле представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби обвинил Лулу в том, что он «повторяет российскую и китайскую пропаганду» о конфликте.

Тем не менее, по словам Аморима, Бразилия остаётся одним из немногих глобальных игроков, который поддерживает дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной и может помочь им сесть за стол переговоров. Более того, позиция Лулы в отношении конфликта не повлияла на его способность содействовать мирным переговорам.

Аморим утверждает, что мирные усилия должны учитывать напряжённые отношения России с Западом, расширение НАТО на восток со времён холодной войны и глобальные проблемы безопасности — в том числе риск ядерной войны.

«Если я говорю, что занимаю нейтральную позицию, они говорят, что я пророссийский. Это правда, что Украина — жертва, и ничто не оправдывает вторжение, — завил политик, добавив, что расширение НАТО также «создаёт реальную напряжённость в России». — Это не паранойя».