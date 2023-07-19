Die Welt: ЕС не удалось добиться от стран Латинской Америки осуждения боевых действий на Украине

Саммит ЕС и Латинской Америки завершился подписанием совместного коммюнике, в котором нет ни слова осуждения в адрес Кремля, сообщает Die Welt. На таком решении настояли союзные с Россией государства — Никарагуа, Венесуэла и Куба. В результате Брюсселю не удалось добиться своей главной цели, а именно внушить Москве, что она находится в мировой изоляции, рассказывает немецкое издание.

Саммит ЕС и Латинской Америки омрачил конфликт по поводу совместного заявления с осуждением боевых действий на Украине, сообщает Die Welt. На встрече в Брюсселе союзники России — Никарагуа, Венесуэла и Куба — настояли на том, чтобы итоговый документ не содержал никаких обвинений. Более того, Россия в нём даже не упоминается. Никарагуа, в частности, не было готово идти ни на какие компромиссы.

Но канцлер Германии Олаф Шольц всё равно счёл результаты саммита «успешными». По его словам, по крайней мере все страны признали, что речь идёт о «захватнической войне»: «Тем примечательнее, что здесь в целом удалось добиться такого взаимопонимания». С такой оценкой событий на Украине не согласилась только одна страна, поясняет немецкое издание.

Цель встречи заключалась в том, чтобы послать главе Кремля Владимиру Путину чёткий сигнал, что он находится в мировой изоляции и в случае продолжения боевых действий ему стоит опасаться экономических убытков. В ЕС надеялись, что влиятельные латиноамериканские страны, например Бразилия, окажут воздействие на небольшие государства региона, чтобы те осудили Россию.

В заключение встречи 27 стран — членов Евросоюза и 33 государства регионального блока Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) выразили «глубокую озабоченность по поводу продолжающихся боевых действий против Украины». В совместном заявлении говорится, что они порождают человеческие страдания и повышают уязвимость мировой экономики. Агрессором Россия в документе не называется, указывает Die Welt.