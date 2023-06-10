France 24: «Надежда» оправдала своё название — в Колумбии спасли детей, которые провели 40 дней в джунглях

В Колумбии в рамках спасательной операции под названием «Надежда» удалось найти и спасти четверых детей в возрасте от года до 13 лет, которые 40 дней провели в джунглях после крушения самолёта. Как передаёт France 24, вся страна следила за этой историей и чудесным спасением.

Это спасение из разряда чудес. Колумбийские военные и четверо детей в вертолёте. Они 40 дней блуждали по амазонским джунглям, и все живы.

ЖИРАЛЬДО БОНИЛЛА, генерал, командующий колумбийскими вооружёнными силами: Сегодня произошла беспрецедентная для истории Колумбии спасательная операция. С Божьей помощью мы совершили то, что казалось невозможным.

Дети в возрасте от года до 13 лет пережили падение самолёта, которое случилось 1 мая. Вместе с ними была мать, пилот и близкий человек — все они погибли. Военные нашли их тела у самолёта. С тех пор на их поиски были подняты более ста солдат и десятки местных жителей вместе с поисковыми собаками. Они без устали шли по следам и другим признакам, пока не нашли пропавших детей в пяти километрах от самолёта. Их бабушку захлестнули эмоции.

ФАТИМА ВАЛЕНСИА, бабушка детей: Они мне звонили несколько раз, чтобы сказать, что они в порядке. Они говорили: успокойся, Фатимушка, мы нашли твоих внучат. Все четверо живы.

Близкие продолжали верить в то, что эти дети из местного народа выживут. Все четверо привыкли к жизни в джунглях. Вся Колумбия больше месяца следила за этой историей.

ЖИТЕЛЬНИЦА КОЛУМБИИ: Тот факт, что эти совсем маленькие дети смогли выйти из столь сложной ситуации, даёт повод для большой радости и надежды.

Спасательная операция называлась «Надежда», и она оправдала это название. Четверо спасённых находятся в нестабильном состоянии. В медицинском самолёте их отвезли в столицу Боготу, где за ними присмотрят и проверят их здоровье.

Дата выхода в эфир 10 июня 2023 года.