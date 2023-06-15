WSJ: противники США всё глубже проникают в Латинскую Америку, а Вашингтону до этого нет дела

После окончания холодной войны Латинская Америка и Карибский бассейн просто выпали из поля зрения внешней политики США, чем воспользовались главные противники Вашингтона. Как пишет The Wall Street Journal, Россия, Китай и Иран всё глубже проникают в регион, но администрация Байдена реагирует на это лишь скучающими зевками.

Из Латинской Америки для США приходят мрачные новости. Как пишет The Wall Street Journal, противники Вашингтона — Россия, Китай и Иран — всё глубже проникают в регион, но администрация Байдена реагирует на это скучающими зевками.

Как отмечает автор статьи, когда появились сообщения, что Китай предлагает Кубе миллиарды долларов, а взамен хочет построить на её территории самый современный разведывательный центр, нацеленный против США, Белый дом ответил на это опровержением, которое можно считать подтверждением. Его представитель сказал, что сообщения «не совсем точны». В переводе с вашингтонского это означает, что события в целом освещены верно, однако говорить об этом не очень удобно с политической точки зрения.

Позже Белый дом перешёл ко второму этапу своего «неопровержения». Он признался: да, такой объект, пожалуй, существует, и Китай с Кубой совместными усилиями его модернизируют. Но во всём этом виновата предыдущая администрация, и в любом случае администрация нынешняя решает все имеющие к этому отношение вопросы по дипломатическим каналам.

Однако Куба — это лишь верхушка айсберга. Американские интересы оказались под угрозой от мексиканской Тихуаны до архипелага Огненная Земля, потому что буквально все страны Латинской Америки страдают от серьёзных и постоянно усиливающихся социальных, политических и экономических бедствий. Латиноамериканские лидеры винят в необъяснимых провалах своей любимой политики капитализм и США, поэтому они с почестями встречают у себя противников Америки в лице иранского президента Ибрахима Раиси, который приехал в регион вслед за посетившими его ВМС Ирана, нанеся официальные визиты на Кубу, в Никарагуа и в Венесуэлу.

Кроме того, связи региона с Россией и Китаем на подъёме. Москва возобновила свои усилия времён холодной войны и субсидирует сегодня кубинскую экономику. Но усилия Москвы ничтожны в сравнении с тем, что делает Пекин. Объёмы китайской торговли с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна выросли с $18 млрд в 2002 году до $450 млрд в 2022. И, согласно прогнозам, к 2035 году они достигнут $700 млрд. Китайские компании участвуют в создании важнейшей инфраструктуры, начиная с добычи лития в Боливии и кончая строительством стратегических портов на обоих концах Панамского канала. В пяти странах региона Пекин построил 11 или даже больше космических объектов, получив уникальные возможности для ведения разведки и слежения. Китай надеется ещё больше расширить эту сеть.

Автор статьи отмечает, что настойчивые попытки проникновения американских противников в Западное полушарие вызвали бы политическую бурю в любой момент с тех пор, как Джеймс Монро опубликовал свою знаменитую доктрину, но Латинская Америка и Карибский бассейн стали теми местами, где американский внешнеполитический истеблишмент со времён холодной войны демонстрирует устойчивую самонадеянность и самоуспокоенность в отношении противников Америки.

«Если в провале американской внешней политики, доведшей нас от «конца истории» в начале 90-х до сегодняшней мрачной международной обстановки, и есть какой-то определяющий порок, то это зацикленность Вашингтона на грандиозных и малопонятных глобальных целях в ущерб национальным интересам Америки в их традиционном понимании. Безопасность и благополучие наших соседей имеют колоссальное значение для США, однако Латинская Америка после окончания холодной войны просто выпала из поля зрения внешней политики США», — заключает автор The Wall Street Journal.