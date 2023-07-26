Berliner Zeitung: перспективы экономического роста в России лучше, чем в Германии

Ситуация в немецкой экономике становится всё мрачнее, пишет Berliner Zeitung. У страны никак не получается выбраться из рецессии, в которой она оказалась после повышения цен на газ. Мировой валютный фонд ожидает, что в этом году экономика ФРГ сократится на 0,3%. Это единственная страна из «Большой семёрки», которая находится сейчас в рецессии. Даже Россия, против которой были введены санкции, демонстрирует лучшие показатели.

В этом году немецкая экономика сократится на 0,3%, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на недавний прогноз Мирового валютного фонда (МВФ). Эксперты настроены более пессимистично, чем три месяца назад, когда они предрекали сокращение в размере 0,1%. Такое изменение они обосновывают слабостью промышленного производства в ФРГ и падением конъюнктуры в первом квартале 2023 года. В результате Германия стала единственной страной из «Большой семёрки», которая находится сейчас в рецессии. Даже в России, против которой были введены санкции, показатели гораздо лучше. По данным МВФ, в этом году российская экономика вырастет на 1,3%.

«Похоже на то, что немецкой экономике очень трудно выбираться из этой рецессии», — прокомментировал происходящее глава Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) Клеменса Фюст. Индекс делового климата в ФРГ показывает, что предприятия недовольны как нынешней ситуацией, так и перспективами. «Ситуация в немецкой экономике становится всё мрачнее», — говорят эксперты Ifo. Компании получают всё меньше заказов. Загрузка производственных мощностей снизилась на 1,4%, достигнув отметки 83%. Таким образом этот показатель впервые более чем за два года упал ниже среднего значения в размере 83,6%. Индекс делового климата сократился также в сферах услуг и торговли. В генподрядном строительстве он снизился до рекордно низкой отметки, которая была зафиксирована в феврале 2010 года.

При этом, по мнению МВФ, в отличие от Германии прогнозы роста мировой экономики гораздо более оптимистичные. Она должна будет увеличиться в этом и следующем году на 3%. После пандемии и начала боевых действий на Украине ситуация постепенно приходит в норму. Положение на рынках труда необычайно устойчивое, резкое падение цен на энергию и продукты питания снизило инфляционное давление гораздо быстрее, чем изначально ожидалось. МВФ уменьшил прогноз роста темпов обесценивания денег в этом году с 7% до 6,8%.

«Но праздновать пока рано», — предупреждает Berliner Zeitung. По сравнению с 2022 годом экономика значительно ослабнет. Сильнее всего это ощутит на себе еврозона, которую всё ещё «пошатывает» от повышения цен на природный газ.