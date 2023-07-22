CNN: в поисках природных ресурсов Китай начал бурение новой сверхглубокой скважины

Бурение скважины глубиной в 10520 метров Китай начал в крупном районе добычи природного газа на юго-западе страны. Как сообщает CNN, это будет уже вторая подобная скважина. Первую пробурили на глубину более 11 километров. Эти проекты в Китае связывают с растущими потребностями в энергии.

В четверг 20 июля Китай начал бурение новой сверхглубокой скважины для поиска природных ресурсов, расположенных на глубине десятков тысяч метров под землёй, сообщает CNN. Бурение производится в бассейне Сычуань на юго-западе Китая, в крупном регионе добычи природного газа, а сама скважина, по данным китайского информационного агентства Xinhua, достигнет глубины в 10 520 метров.

Тем временем на северо-западе Китай бурит ещё одну сверхглубокую скважину глубиной более 11 километров. Как отмечает CNN, эти скважины станут одними из самых глубоких в мире. Однако рекорд по-прежнему за Кольской сверхглубокой скважиной – это советский проект научного бурения, который длился 20 лет и достиг глубины 12 262 метров.

Одним из основных стимулов для такого бурения является, конечно, экономическая составляющая – желание получить доступ к прибыльным энергетическим запасам, залегающим глубоко под землей. Обе компании, занимающиеся бурением скважин в Китае, являются крупными государственными нефтяными конгломератами, подчёркивает телеканал со ссылкой на Xinhua. Так, проект в Сычуаньском бассейне осуществляется компанией PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co, одной из крупнейших государственных энергетических компаний Китая.

Как заявляет китайское государственное информационное агентство, целью бурения также является «содействие прогрессу основных технологий и возможностей оборудования в нефтегазовом машиностроении Китая». Xinhua называет эту 2000-тонную конструкцию, способную проникать более чем в 10 континентальных пластов, «телескопом» в самые недра Земли.

Будучи второй по величине экономикой мира, Китай испытывает огромные потребности в энергии. По словам китайского лидера Си Цзиньпина, «энергетическая обеспеченность будущего является одним из приоритетов национальной безопасности».

Как отмечает CNN, Китай стал мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и собирается на пять лет раньше достигнуть своих целей в области экологически чистой энергии на 2030 год. И это звание Китай совмещает со статусом крупнейшего в мире производителя загрязняющих планету веществ и активно наращивает производство угля. Тем не менее, на национальной конференции по охране окружающей среды Си Цзиньпин заявил, что Китай «непоколебим» в достижении двух своих целей по сокращению выбросов углерода: достигнуть углеродного пика к 2030 году и его нейтрального уровня к 2060 году, сообщает CNN со ссылкой на Xinhua.