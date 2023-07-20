NTD: моряка и его собаку спасли с лодки после месяцев в океане

16:32
Bloomberg: более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС
Свыше 20 государств официально подали заявки на вступление в ряды БРИКС.
16:32
Диетолог Королёва рассказала, что употребление гречки повышает работоспособность
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что гречневая крупа полезна для здоровья, так как содержит много важных витаминов и микроэлементов.
16:32
Исландия уведомила МИД России о приостановке деятельности своего посольства с 1 августа
Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханессон официально уведомил российский МИД о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве.
16:29
Юрист Аралина посоветовала немедленно сообщать в полицию о найденных на улице деньгах
Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина рассказала, что о найденных на улице деньгах необходимо сразу сообщать в полицию.
16:28
Фернандес рассказал, что для него стал небольшим сюрпризом интерес со стороны «Зенита»
Бывший защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес дал понять, что не ожидал приглашения в петербургский «Зенит».
16:27
Аналитик объяснила планы сократить расходы на королевскую семью ослаблением бюджета Британии
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT решение правительства Великобритании сократить расходы на королевскую семью.
16:25
Кавазашвили не понял реакцию фанатов «Ференцвароша» по отношению к Черчесову
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что болельщики венгерского клуба повели себя неверным образом, когда подвергли критике Станислава Черчесова.
16:24
Чернышенко: подача документов через «Госуслуги» для вузов с 2024 года станет обязательной
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что подача документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» станет обязательной во всех российских вузах с 2024 года.
16:21
Вице-канцлер Германии Хабек упрекнул Индию за её отношения с Россией
Вице-канцлер — министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек во время поездки в Индию раскритиковал Нью-Дели за то, что индийская сторона не осудила спецоперацию России и не поддержала санкционный режим Запада против Москвы.
16:20
Кавазашвили назвал неожиданностью уход Черчесова из «Ференцвароша»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение руководства венгерского «Ференцвароша» снять с поста главного тренера Станислава Черчесова.
16:18
Минобороны Украины предупредило о «рисках» для следующих в Чёрном море российских судов
В Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря и направляющиеся в морские порты России, будут рассматриваться Киевом как перевозчики военных грузов.
16:14
Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил российского тренера Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
16:11
Госдума приняла законопроект о привлечении школьников к общественно полезному труду
Депутаты Государственной думы приняли законопроект о привлечении школьников к общественно полезному труду.
16:09
Восстановление Умара Нурмагомедова после операции может занять несколько месяцев
В команде Умара Нурмагомедова рассказали, когда российский боец UFC сможет начать тренироваться.
16:03
В Центробанке назвали объём международных резервов России
Международные резервы России по состоянию на 14 июля составили $594,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
16:01
Российские военные военкору RT — о Марьинке: у ВСУ под контролем всего четыре квартала
Командир роты с позывным Моздок рассказал военкору RT Владу Андрице о ситуации в Марьинке.
16:00
Мишустин: в 2024 году завершится расселение из домов, ставших непригодными до 2017 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что работы по расселению людей из домов, ставших непригодными до 1 января 2017 года, завершатся в 2024 году. Одновременно будет продолжено переселение людей из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.
16:00
В МИД Венгрии выступили против выделения €20 млрд ЕС на вооружение Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона выступает против выделения €20 млрд ЕС на вооружение Украине, пока банк ОТР в списке «спонсоров войны».
15:59
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
15:57
Романо: Фернандеш будет назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш будет назначен новым капитаном команды.
15:50
Машьянов — о своих воспитанниках: Бивол не даёт себе расслабиться и отдохнуть
Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола, рассказал, в чём отличие его подопечного от других российских боксёров.
15:45
Машьянов объяснил, что мешает проведению поединка Бивола с Бетербиевым
Геннадий Машьянов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, рассказал, почему сложно организовать поединок с его соотечественником Артуром Бетербиевым.
15:45
Москалькова обратилась к МКК с просьбой содействовать освобождению митрополита Павла
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич-Эггер с просьбой помочь наместнику Киево-Печерской лавры.
15:44
Суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани
Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего Сергея Новикова, обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани.
15:40
Неймар думал об уходе из сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал поражение Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 самым тяжёлым в карьере.
15:40
МИД России заявил поверенному в делах Британии о недопустимости поддержки терактов Киева
МИД России в ходе вызова временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда заявил ему о недопустимости поддержки террористических акций Киева.
15:39
СЭ: Медина сможет сыграть за «Спартак» в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом»
Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина с большой долей вероятности сможет принять участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
15:38
МИД: Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий
Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории.
15:33
Большинство москвичей рассказали, что оставляют чаевые в ресторанах и кафе
Результаты исследования сервис SuperJob показали, что большинство москвичей (75%) оставляют чаевые в ресторанах и кафе.
15:32
Правительство Великобритании приняло решение сократить расходы на королевскую семью
Власти Великобритании приняли решение сократить сумму гранта, который выделяется правительством на расходы королевской семьи, зарплату обслуживающего персонала и содержание дворцов.
15:32
Новый пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» отправился из Петербурга в Кронштадт
Новый пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» отправился от Дворцовой площади Санкт-Петербурга в Кронштадт.
15:32
В Тюмени 19 июля в течение трёх часов выпало более четверти месячной нормы осадков
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявил, что в городе выпало более четверти месячной нормы осадков в течение трёх часов 19 июля.
15:30
Отец погибшей из-за БПЛА в Крыму рассказал, что его дочь позвонила маме перед взрывом
Отец девочки, погибшей от удара украинского беспилотника в Крыму, поделился в беседе с RT, что его дочь разговаривала с мамой по телефону перед взрывом.
15:29
Глава ФСГР — об условиях допуска: уверен, о наших красных линиях в FIG знают
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов оценил решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить россиян до соревнований.
15:27
Специалист по фитохимии Сокольский рассказал, что накачивать арбузы химией невыгодно
Кандидат фармацевтических наук специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии и здоровому питанию Игорь Сокольский выразил мнение, что накачивать арбузы химией для более раннего созревания нет смысла.
15:26
В Москве определены лучшие детские школы искусств и учителя по итогам двух конкурсов
В Москве объявили победителей регионального этапа конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Победители представят город на окружном этапе.
15:22
Васильев уверен, что Исинбаева просто неудачно высказалась
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что не стоит торопиться с выводами по заявлению победительницы Игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
15:16
В Госдуме приняли поправку о запрете публикации фото в сети для сотрудников Росгвардии
На пленарном заседании депутаты Государственной думы приняли поправку о запрете на публикацию своих фото в СМИ и интернете личному составу Росгвардии, кроме того, сотрудникам запрещается публиковать фото других военнослужащих, которые позволяют установить местоположение, а также раскрыть ведомственную принадлежность.
15:13
Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдёт с 14 по 20 августа
В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа будет проведён IX Международный военно-технический форум «Армия-2023».
15:12
Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Бизнесмена Олега Тинькова исключили из санкционного списка Минфина Великобритании.
15:10
Диетолог Соломатина: продукты с содержанием магния помогут поддержать слух в пожилом возрасте
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, магния, холила, а также витаминов Р и С помогут поддержать слух в пожилом возрасте.
15:10
Аксёнов сообщил, что в центральной части Крыма силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
В центральной части Крыма силами ПВО сбит беспилотник ВСУ.
15:09
Путин отметил роль ветеранов СВО в общественной деятельности
Российский лидер Владимир Путин назвал очень важным участие ветеранов специальной военной операции в общественной деятельности.
15:08
Тимофеева обыграла Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Венгрии
Россиянка Мария Тимофеева оформила выход в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште.
15:06
Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи потушили
Пожар на трансформаторной подстанции в Сочи ликвидирован.
15:05
Умер актёр Вячеслав Голубков
Советский и российский артист Вячеслав Голубков, которого зрители помнят по роли Японца в картине «Республика ШКИД», скончался в возрасте 73 лет.
15:05
Иракский премьер потребовал от посла Швеции покинуть Ирак
Иракский премьер Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну.
15:03
ТАСС: топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин погиб в ДТП на мотоцикле
На Рублёво-Успенском шоссе в Москве мотоциклист погиб после столкновения с автобусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
15:01
На сайте Московского урбанистического форума открыли посвящённую «Лужникам» страницу
На сайте Московского урбанистического форума появилась страница, посвящённая Олимпийскому комплексу «Лужники», который в 2023 году стал крупнейшей из четырёх площадок мероприятия.
14:59
Скончался советский и израильский актёр Владимир Портнов
Советский и израильский актёр Владимир Портнов ушёл из жизни в возрасте 82 лет.