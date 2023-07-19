Тревожный звонок для США и НАТО — CNN о проблемах восполнения запасов снарядов, поставляемых Украине

Критическая нехватка артиллерийских боеприпасов и сокращение их поставок стали тревожным сигналом для НАТО, сообщает CNN. Страны Запада оказались не подготовлены к возможности затяжного конфликта на Украине и теперь в срочном порядке вынуждены наращивать военное производство. И на это могут уйти годы.

США и Европа продолжают сталкиваться с трудностями в обеспечении Украины боеприпасами, передаёт CNN. Сокращение поставок артиллерийских боеприпасов стало тревожным сигналом для НАТО, поскольку альянс оказался не готов к затяжному сухопутному конфликту в Европе после десятилетий относительного мира.

Это, в частности, американскому телеканалу подтвердил и министр обороны Великобритании Бен Уоллес: «‎Никто не задавался вопросом, а что если «‎день первый, ночь первая» ‎превратится в «неделю вторую, неделю третью, неделю четвертую»? Сколько у нас в наличии пресловутого исключительного потенциала?»

Тем не менее, как подчеркивают США, на их складах по всему миру есть определённый запас боеприпасов – по сути, аварийный резерв, с которым они, однако, не хотят расставаться. При этом там признают, что из-за поставок Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров, их количество в хранилищах подходит к критической черте. США уже начали наращивать их производство. Но, как недавно завил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «‎на массовое производство боеприпасов до приемлемого уровня уйдут годы».

В связи с этим в качестве временной меры, отмечается в публикации, США решили поставлять на Украину кассетные боеприпасы, пока не будет налажено производство других военных снарядов. Берлин также предпринимает шаги по увеличению резервов боеприпасов, а Великобритания вложит еще 2,5 млрд. фунтов стерлингов в «инвестиции в устойчивость и подготовленность своей военной инфраструктуры».

К настоящему времени США поставили на Украину более двух миллионов снарядов калибра 155 мм. Их производство удалось увеличить в два раза, но все поставки быстро утилизируются на поле боя.

«Это создаёт нагрузку на международные поставки боеприпасов», – утверждает министр обороны США Ллойд Остин.

CNN подчеркивает, что США надеялись, что на этом этапе украинцы будут меньше полагаться на артиллерию и больше вести бои с применением комбинированного оружия, чему их обучают США уже несколько месяцев. Однако минирование Россией занятых территорий значительно замедляет контрнаступление и вынуждает Украину использовать артиллерию для ведения борьбы с дальнего расстояния.

По мнению некоторых официальных лиц США, сейчас боевые действия «зашли в некий тупик», и контрнаступление «продвигается медленнее, чем предполагалось». Связывают это также с нехваткой боеприпасов.

Причем, отмечает CNN, американские чиновники начали уже настолько сомневаться в способности США поставить необходимое количество снарядов на Украину, что Байден даже решился отправить Киеву кассетные боеприпасы, которые вызывают немало возражений даже среди союзников, поскольку у них подобные вооружения находятся под запретом из-за большого риска в случае применения для гражданских лиц.

Как замечает издание, эта ситуация наглядно показала американским чиновникам, сколько времени требуется для значительного наращивания производства, включая расширение существующих и строительство новых заводов, и что США следовало бы предпринять значимые действия в этом направлении гораздо раньше, чтобы предотвратить сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня.

Но еще одна проблема, по мнению CNN, с которой столкнулась НАТО, – это стимулирование подрядчиков к наращиванию производства материалов, которые не закупались массово в последние годы. Однако немного облегчить ситуацию помогли финансовые обязательства со стороны США и Европы: лидеры стран ЕС на прошлой неделе достигли соглашения о выделении €500 млн на субсидирование европейских производителей оружия, что позволило внести изменения в существующие соглашения по производству боеприпасов.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в НАТО осознают важность того, чтобы не допустить ослабления некоторых важнейших цепочек поставок. «Всем нам приходилось бороться со стимулированием наших цепочек поставок, некоторые из которых «уснули», - заявил он в интервью CNN. Подводя итог, Уоллес добавил, что в настоящее время у НАТО нет на вооружении боеприпасов, необходимых для прорыва линий фронта, и призвал страны «внедрять инновации и придумывать что-то другое».