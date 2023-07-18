Одна высокопарная риторика — Foreign Policy о готовности ЕС принять Украину в свои ряды

Хотя в Брюсселе с большим позитивом высказываются в отношении вступления Украины в Европейский союз, для этого шага Европе самой нужно провести реформы. В частности, речь идёт и о схеме распределения субсидий, и даже о процедуре принятия общеевропейских решений. Но пока ничего из этого не происходит, отмечают авторы статьи в Foreign Policy.

Лидеры НАТО на саммите разочаровали Киев, не пригласив Украину в альянс. Однако авторы статьи в Foreign Policy Илке Тойгюр и Макс Бергманн отмечают, что они хотя бы честно говорят о том, что на этом пути им ещё предстоит преодолеть препятствия. Это резко отличается от позиции ЕС по поводу членства Украины. «Если вы думаете, что путь Украины в НАТО — это борьба, подождите, что произойдёт, когда Украина начнёт всерьёз вступать в ЕС».

Евросоюз ведёт себя так, как будто присоединение Киева к блоку уже решено. Когда президент Украины посетил Брюссель, глава Европейского совета Шарль Мишель поприветствовал Зеленского: «Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС».

Авторы статьи отмечают, что Украина принимает всё новые законы, чтобы стать членом ЕС: от реформы судебной системы до разработки нового закона о СМИ и борьбы с коррупцией. При этом Украина вместе с Молдавией получили статус кандидата в члены ЕС в июне 2022 года, хотя на этот процесс у других стран ушли годы. Чтобы сохранить скорость, Киев настаивает на официальном начале переговоров о присоединении до конца этого года.

Но если Украина работает над вступлением в ЕС, Брюссель и члены блока не совершают достаточных действий, чтобы быть готовыми принять Украину. «Высокопарная риторика лидеров ЕС о членстве Украины не соответствует их действиям», — пишут авторы статьи. Они отмечают, что, чтобы принять страну с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, потребностями в восстановлении и финансировании, нужно серьёзно реформировать институты, политику и бюджетные процессы ЕС. Как минимум нынешние члены блока будут спорить по поводу распределения средств ЕС.

Поэтому если говорить о вступлении Украины всерьёз, то уже сейчас нужно заниматься реформированием ЕС. Так, главный вопрос касается бюджета Евросоюза, который построен вокруг сельскохозяйственных субсидий и проектов развития в более бедных регионах. На это приходится около 65% долгосрочного бюджета ЕС. И тут авторы статьи называют перспективу членства Украины «взрывоопасной». «Украина — одна из беднейших стран Европы с доходом на душу населения, который составляет лишь одну десятую от среднего по ЕС и менее половины от показателя самого бедного члена ЕС, Болгарии». К тому же Украине придётся восстанавливать свою инфраструктуру. При этом у неё один из крупнейших сельскохозяйственных секторов в Европе, и он внезапно получит право на субсидии Евросоюза.

Если бы бюджет ЕС и процесс распределения средств остались без изменений, Киев высосал бы значительную часть бюджета союза. Многим странам, которые сейчас пользуются дотациями ЕС, в одночасье пришлось бы стать, наоборот, чистыми донорами. Поэтому неудивительно, что самые большие разногласия по поводу членства Украины пришлись на страны Восточной Европы, которые как раз и пользуются европейской помощью больше других. Так, когда Брюссель пропустил украинское зерно на европейский рынок, своё возмущение внезапной конкуренцией выразили в Польше, Венгрии и Словакии. Польша даже нарушила правила ЕС и в одностороннем порядке заблокировала ввоз украинского зерна на свою территорию.

Поэтому неудивительно и то, что некоторые из этих стран Восточной Европы, хотя они считаются военными и дипломатическими союзниками Украины, выступают против любых серьёзных реформ ЕС, необходимых для вступления Украины. И тут речь не только о самих субсидиях, но эти страны боятся потерять своё право вето, которое даёт им власть.

Расширение ЕС в последнее время было заморожено, и заявка Украины вновь вернула этот вопрос на стол переговоров. Но помимо членства Украины и Молдавии, встаёт вопрос и о странах Западных Балкан.

«Взрывное влияние на бюджет Евросоюза членства Украины вызовет дискуссию о создании в ЕС финансового союза», — отмечают авторы статьи. Но это будет означать значительное увеличение взносов более богатых членов, таких как Германия, Франция, общеевропейские налоги, увеличение кредитных возможностей Брюсселя.

Дальнейшее расширение сказалось бы на и без того ограниченной способности ЕС принимать решения, отмечают авторы статьи. Достигать единодушия среди 27 членов уже сложно, особенно когда не все согласны с общей точкой зрения, как Венгрия, например. Ряд стран используют своё право вето в качестве оружия. Поэтому Брюссель задумывается об изменении процедуры принятия решений. Например, Германия предлагает принимать ряд решений, в частности во внешней политике, квалифицированным большинством. К тому же вызывает вопросы принцип распределения мест в Европейской комиссии и в Европейском парламенте.

В ЕС есть опасения и в отношении верховенства права и демократии. Там уже критикуют Венгрию и Польшу с этой точки зрения. И ни одна из стран-кандидатов не может похвастаться высоким положением в индексе демократий.

Украина может стать катализатором новой волны расширения, отмечают авторы статьи. И поэтому Евросоюзу необходимо принимать реформы. «Лидеры ЕС теперь должны внести свой вклад, чтобы быть готовыми принять Украину. Если они будут проводить давно назревшие реформы институтов и процессов ЕС, которые потребуются для того, чтобы членство Украины заработало, они не просто сделают ЕС больше. Они сделают его и сильнее», — пишут авторы статьи в Foreign Policy.