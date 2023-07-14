Economist: в США работа на удалёнке оказалась не такой эффективной, как в офисе

После почти двух лет дистанционной работы американские компании массово возвращают сотрудников в офисы ради повышения продуктивности, рассказывает The Economist. По результатам недавних исследований, в окружении коллег люди трудятся эффективнее, могут поддерживать профессиональные связи и попросить о помощи.

В Соединённых Штатах полным ходом идёт постепенная миграция из Zoom обратно в конференц-залы, пишет The Economist. Больше всех заставляют своих сотрудников возвращаться в офисы компании с Уолл-стрит, но в последние месяцы многие технические гиганты (Apple, Google, Meta* и другие) также требуют появляться на рабочем месте по крайней мере три дня в неделю. Многие адепты удалённой работы видят в этом месть корпоративных скряг, ведь исследования во время пандемии COVID-19 доказали, что зачастую из дома работается намного продуктивнее.

Однако, к сожалению любителей удалёнки, недавние научные изыскания опровергли изначальные выводы и продемонстрировали что, несмотря на все недостатки, офис остаётся неотъемлемой частью профессиональной жизни, рассказывает издание. Хорошей отправной точкой стали предварительные результаты работы докторантов Гарвардского университета Наталии Эмануэль и Эммы Харрингтон, которые после публикации в 2020 году привлекли к себе много внимания. Учёные выяснили, что сотрудники онлайн-магазина, которые вместо офиса начали работать из дома, за час стали проводить на 8% больше телефонных бесед. При этом гораздо менее известны пересмотренные выводы исследования, опубликованного в мае Федеральным резервным банком Нью-Йорка: в нём вместо повышения продуктивности говорится о её снижении на 4%. Учёные не ошиблись, а скорее получили более точные данные, в том числе подробный рабочий график. Кроме того, что сотрудники магазина отвечали на меньшее число звонков из дома, страдало их качество: клиентам приходилось дольше ждать на линии и больше человек перезванивало, что говорит о нерешённых проблемах.

К похожим итогам пришли и другие исследования: Дэвид Аткин и Антуанетта Шоар из Массачусетского технологического института в соавторстве с Сумитом Шинде из Калифорнийского университета случайным образом решили, кто из индийских сотрудников по вводу данных будет работать из дома, а кто — из офиса. Работающие дистанционно оказались на 18% менее продуктивными, чем их коллеги. Майкл Гиббс из Чикагского университета в соавторстве с Фридерикой Менгель и Кристофом Симротом из Эссекского университета обнаружили, что в крупной азиатской IT-компании после перевода сотрудников на работу из дома их производительность падала на 19%. В другой работе выяснилось, что даже профессиональные игроки в шахматы хуже играют на онлайн-турнирах.

В статье отмечается, что причины такого падения продуктивности не удивят тех, кто в последние годы чаще работал из дома. На удалёнке сложнее общаться с коллегами: участники исследования для Федрезерва жаловались, что им не хватает «соседей, к которым можно обратиться за помощью». Другие учёные, изучавшие данные почти 62 тыс. сотрудников Microsoft, заметили, что из-за дистанционной работы профессиональные связи в компании стали более статичными и обособленными. Телеконференции — лишь бледная копия совещаний вживую. Со временем встаёт ещё одна проблема: неразвитый человеческий капитал. Докторанты Эмануэль и Харрингтон совместно с Амандой Палле из Гарварда опубликовании в апреле исследование, согласно которому после перехода на удалёнку среди инженеров-программистов резко сократился обмен мнениями. Аткин, Шоар и Шинде выявили относительное снижение обучаемости дистанционных сотрудников: в офисе навыкам обучались быстрее.

На работе и в жизни есть место не только продуктивности — The Economist считает, что величайшим благом работы из дома является то, что люди от этого становятся счастливее. Они меньше времени проводят в дороге, могут легче вписать в график посещение врача или поход за ребёнком в школу, не говоря уже о том, чтобы иногда позволять себе поваляться в постели или выйти на утреннюю пробежку. К тому же некоторые задания, особенно требующие безраздельного внимания на протяжении долгого времени, зачастую легче выполнять из дома. Поэтому так много сотрудников с неохотой возвращаются в офис и готовы получать меньшую зарплату ради возможности работать удалённо. Таким образом, многие считают, что будущее за гибридной формой работы, однако баланс всё равно, скорее всего, сместится в сторону офиса — не потому, что работодатели садомазахисты и любят постоять в пробках, а потому, что именно там работается наиболее продуктивно.

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