SVT: глава минобороны Швеции усомнился в необходимости размещать ядерное оружия в стране после вступления в НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил сомнения по поводу возможного размещения тактического ядерного оружия на территории североевропейской страны после её вступления в НАТО. Об этом глава военного ведомства скандинавской страны заявил в интервью журналистам телеканала SVT с полей саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. В то же время он убеждён, что Швеция должна быть привержена принципу ядерного сдерживания, которому следует военный блок.
С тех пор, как в начале недели было объявлено, что Турция одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО, возникли вопросы о его последствиях для скандинавской страны и её населения. Среди прочего, звучали опасения, что вступление в военный блок может повлечь за собой размещение тактического ядерного оружия на территории Швеции.
Журналисты телеканала SVT взяли интервью у министра обороны Швеции Пола Йонсона с полей саммита НАТО в Вильнюсе. Глава оборонного ведомства заявил, что не видит предпосылок для развёртывания тактического ядерного оружия НАТО как на территории Швеции, так и в других странах Северной Европы. В то же время Йонсон считает, что Швеция должна быть привержена принципу ядерного сдерживания, которого придерживается Североатлантический альянс.
На вопрос о возможной отправке шведских призывников за границу воевать за НАТО, министр ответил неопределённо: «Это ещё предстоит выяснить. В том виде, в каком сейчас сформулировано законодательство, призывники должны быть задействованы для защиты Швеции». Тем не менее Йонсон не смог чётко определить, где начинается и заканчивается «защита родины» для шведских солдат после вступления королевства в Североатлантический альянс, пишет SVT.
В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали информацию о том, что матч за Суперкубок России между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» и первые туры нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без использования офсайдных линий.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дисциплинарное дело из-за беспорядков во время матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между израильским «Маккаби» из Хайфы и мальтийским «Хамрун Спартанс».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины.
Турция понимает, что её не примут в Евросоюз в обмен на согласие принять Швецию в НАТО, Анкара намерена добиться от ЕС торговых преференций и безвизового режима. Об этом заявил и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Американский президент Джо Байден на саммите НАТО решил вместо Владимира Зеленского ответить на вопрос журналиста о том, как быстро Украина станет членом альянса после окончания конфликта. Глава США сказал: «Через час и 20 минут», после чего посмотрел на украинского коллегу и посмеялся.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен заявил о запрете на проведение в стране манифестаций в период с 13 по 15 июля включительно из-за угрозы беспорядков. На улицах в эти дни будут присутствовать 130 тыс. полицейских для контроля за ситуацией.