SVT: глава минобороны Швеции усомнился в необходимости размещать ядерное оружия в стране после вступления в НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил сомнения по поводу возможного размещения тактического ядерного оружия на территории североевропейской страны после её вступления в НАТО. Об этом глава военного ведомства скандинавской страны заявил в интервью журналистам телеканала SVT с полей саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. В то же время он убеждён, что Швеция должна быть привержена принципу ядерного сдерживания, которому следует военный блок.

С тех пор, как в начале недели было объявлено, что Турция одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО, возникли вопросы о его последствиях для скандинавской страны и её населения. Среди прочего, звучали опасения, что вступление в военный блок может повлечь за собой размещение тактического ядерного оружия на территории Швеции.

Журналисты телеканала SVT взяли интервью у министра обороны Швеции Пола Йонсона с полей саммита НАТО в Вильнюсе. Глава оборонного ведомства заявил, что не видит предпосылок для развёртывания тактического ядерного оружия НАТО как на территории Швеции, так и в других странах Северной Европы. В то же время Йонсон считает, что Швеция должна быть привержена принципу ядерного сдерживания, которого придерживается Североатлантический альянс.

На вопрос о возможной отправке шведских призывников за границу воевать за НАТО, министр ответил неопределённо: «Это ещё предстоит выяснить. В том виде, в каком сейчас сформулировано законодательство, призывники должны быть задействованы для защиты Швеции». Тем не менее Йонсон не смог чётко определить, где начинается и заканчивается «защита родины» для шведских солдат после вступления королевства в Североатлантический альянс, пишет SVT.