CNA: Токио опасается полного отказа Китая от японских морепродуктов из-за радиоактивной воды с «Фукусимы».

Японские власти опасаются, что Китай может полностью отказаться от закупок японских морепродуктов из-за возможного заражения продовольствия радиацией, сообщает CNA. Как поясняет телеканал, причиной стало решение Токио о сбросе миллиона тонн отработанной воды с атомной станции «Фукусима-1» в море. По мнению Пекина, этот шаг несёт угрозу морской фауне и здоровью человека.
В Японии растёт беспокойство из-за вероятности полного прекращения закупок японских морепродуктов Китаем. Есть опасения, что продукты могут быть заражены отработанной радиоактивной водой с атомной станции «Фукусима-1».
В Пекине заявили, что будут тщательно изучать все возможные последствия и защитят китайских потребителей. Китай предупредил, что Токио должен «взять на себя ответственность за все последствия своих действий». Пекин уже ограничил импорт из некоторых регионов Японии из-за аварии на атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году. Японские власти ожидают, что Китай расширит эти ограничения после того, как надзорное ведомство ООН в сфере ядерной энергетики разрешило сбросить в море более миллиона тонн отработанной воды с предприятия.
Континентальный Китай остаётся крупнейшим покупателем японских морепродуктов, на долю которого приходится около 23 процентов экспорта страны. По словам Пекина, сброс отработанных вод несёт угрозу морской фауне и здоровью человека. Он также утверждает, что Япония не смогла обнародовать полную информацию о своих планах.
ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД КНР:Япония провела недостаточно консультаций с международным сообществом, в особенности с заинтересованными сторонами. В апреле 2021 года японское правительство в одностороннем порядке объявило о намерении сбрасывать заражённую радиацией воду в море. В июле 2023 года оно снова проигнорировало решительные протесты международного сообщества, в особенности соседних стран и других заинтересованных сторон, и официально одобрило планы по сбросу воды. Японские власти неоднократно подчёркивали, что решение будет безотлагательным. Всё это в полной мере отражает их эгоизм и высокомерие.
И Япония, и МАГАТЭ неоднократно повторяли, что вода, которую Япония планирует сбросить в море, пройдёт процедуру тщательной фильтрации и будет безопасна для потребления.
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