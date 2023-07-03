Spiegel: акция завершена — жители Сербии сдали в полицию более 108 тысяч единиц незарегистрированного оружия

После двух массовых убийств в начале мая правительство Сербии призвало население добровольно сдать в полицию незаконно хранящееся у них оружие, пишет Der Spiegel. Сроки акции, в рамках которой граждане могли сделать это анонимно и безнаказанно, истекли в пятницу в полночь. По данным Министерства внутренних дел Сербии, в общей сложности властям было передано 108 833 единицы незарегистрированного оружия.

После двух массовых убийств в начале мая, жертвами которых стали 18 человек, многие жители Сербии присоединились к «кампании по разоружению страны». По данным Министерства внутренних дел Сербии, в общей сложности в полицию было сдано 108 833 единицы незарегистрированного оружия, пишет Der Spiegel.

Правительство Сербии призвало граждан сдать в полицию оружие, которым они владеют нелегально, вскоре после трагических событий 3 и 4 мая. Акция, в рамках которой граждане могли анонимно и безнаказанно передать оружие властям, началась 8 мая, через месяц она была продлена до 30 июня. Сроки акции истекли в пятницу в полночь.

Как сообщает Министерство внутренних дел Сербии, граждане добровольно сдали примерно 82,4 тыс. единиц ручного огнестрельного оружия и 26,5 тыс. взрывных устройств. Кроме того, в руки полиции попали почти 4,2 млн патронов.

Третьего мая 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника в одной из школ Белграда. Днём позже в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек.

Эти два массовых убийства, никак не связанных друг с другом, глубоко потрясли сербское общество. С тех пор десятки тысяч сербов еженедельно проводят демонстрации против разжигания ненависти и насилия в стране проправительственными СМИ. Очередная акция протеста состоялась и в эту субботу, передаёт Der Spiegel.