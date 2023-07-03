Spiegel: акция завершена — жители Сербии сдали в полицию более 108 тысяч единиц незарегистрированного оружия
После двух массовых убийств в начале мая, жертвами которых стали 18 человек, многие жители Сербии присоединились к «кампании по разоружению страны». По данным Министерства внутренних дел Сербии, в общей сложности в полицию было сдано 108 833 единицы незарегистрированного оружия, пишет Der Spiegel.
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