SRF: разгул «дикой преступности» — французские протесты перекинулись на Швейцарию

05:00
Telegraph: на Оркнейских островах изучают идею выхода из состава Великобритании
Власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией.
04:44
В Приморье три вагона и локомотив сошли с рельсов
Сход трёх вагонов и локомотива произошёл на железнодорожном перегоне в Приморье.
04:34
«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Хмельницкой области
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Хмельницкой области.
04:20
В результате действий Израиля в Дженине погибли два палестинца
Два палестинца погибли в результате израильской операции в Дженине на Западном берегу.
04:08
Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Москвой, несмотря на обещания Киеву
Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждёт, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине.
03:54
FinExpertiza: средняя рабочая неделя россиян увеличилась до 38 часов 30 минут в неделю
В России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели — до 38 часов 30 минут.
03:35
Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля
Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.
03:22
Институт Future of Life: ядерная война между Россией и США унесёт более пяти миллиардов жизней
Учёные института Future of Life рассказали, что ядерная война между Россией и США может привести к голодной смерти более чем пяти миллиардов людей.
03:12
BFM TV: Макрон примет мэров 220 городов, пострадавших от беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 июля, примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние пять дней.
03:00
Депутат ГД Власов предложил создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок
Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать в медицинских учреждениях зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
02:42
Израильская армия заявила о проведении масштабной операции на Западном берегу
Израильские военные в ночь на понедельник, 3 июля, начали масштабную контртеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу.
02:19
ТСН: взрывы раздались в Кировоградской области
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Кировоградской области.
02:16
Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту
Французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту.
02:04
Transfermarkt: «Пари НН» подписал Тихого и Живоглядова
Защитники Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов подписали контракты с «Пари Нижний Новгород».
01:59
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье
Украинский телеканал сообщает о взрывах в Запорожье.
01:57
ЦБ планирует вывести карты МИР в пять-шесть новых стран в 2023 году
Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что банк России планирует вывести карты отечественной платёжной системы МИР в пять-шесть новых стран уже в этом году.
01:52
Football London: «Челси» думает предложить за Осимхена £100 млн
«Челси» планирует провести с «Наполи» переговоры по нападающему Виктору Осимхену.
01:47
Почти 50 участников беспорядков задержаны во Франции 2 июля
Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, 2 июля.
01:38
Терюшков о Ярошике в «Оренбурге»: перед нами предстанет команда патриотов своей Родины
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал назначение Иржи Ярошика главным тренером «Оренбурга».
01:31
El Debate: переходу Мбаппе из ПСЖ в «Реал» может помешать мама футболиста
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи готов продать нападающего Килиана Мбаппе «Реалу» за €200 млн.
01:25
Зафиксирован первый с начала суток обстрел Донецка
Первый с начала суток обстрел Донецка зафиксирован в 00:10 мск 3 июля.
01:13
Клубы АПЛ подняли цены на футболки, себестоимость перекрывается в десять раз
Клубы из первой десятки Английской премьер-лиши (АПЛ) представили новые комплекты футболок с поднятыми ценами.
01:08
В Коми из-за отказа трубопровода в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость
Разлив нефтесодержащей жидкости произошёл на территории округа Усинск в Республике Коми, её часть попала в реку Колву.
00:55
РВИО: российской армии было бы полезно вернуться на Кубу, чтобы лучше «видеть» США
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что возвращение сегодня российской армии на Кубу позволило бы «держать руку на пульсе» своего стратегического соперника — США.
00:49
Австралийский теннисист Кирьос снялся с Уимблдона
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Уимблдона-2023.
00:42
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
00:42
Гюнаер: Кузяев принял предложение от «Бешикташа»
Российский полузащитник Далер Кузяев принял предложение «Бешикташа».
00:31
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30МК2
Многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы 2 июля потерпел крушение в штате Миранда при проведении тренировочного полёта.
00:28
FIA пересмотрела итоговые результаты гонки на Гран-при Австрии из-за нарушений
Международная автомобильная федерация (FIA) пересмотрела итоговые результаты гонки Гран-при Австрии «Формулы-1».
00:16
ВСУ за сутки 56 раз обстреляли населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.
00:03
Стали известны все полуфиналисты молодёжного чемпионата Европы по футболу
Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Франции и оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы 2023 года.
00:01
В Шереметьеве подтвердили повторный сбой в системе обработки багажа
Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова заявила о повторном сбое в системе обработки багажа.
23:57
Норвежский легкоатлет Вархольм осудил активистов, устроивших протест на беговых дорожках
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм осудил экоактивистов, вышедших с баннерами на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги.
23:53
Медведев призвал англосаксонский мир осознать, что противостояние Западу стало глобальным
Противостояние коллективному Западу стало глобальным.
23:45
Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции
Французский лидер Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять необходимые меры для пресечения беспорядков.
23:37
Непомнящий не выиграл ни одной из 10 партий на турнире Global Chess League
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выиграл ни одной партии в командном турнире Global Chess League в Дубае.
23:34
Карасин: 700 тысяч детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в России
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что 700 тыс. детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в России.
23:32
CBS: в зоне спецоперации погиб американский наёмник
Бывший американский морпех Иан Торторичи, который отправился в зону специальной военной операции в качестве наёмника украинский армии, погиб в ходе боёв.
23:24
Кадыров провёл прямой эфир с депутатом Госдумы Делимхановым
Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл в своих социальных сетях прямой эфир с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым.
23:20
Медведев назвал ядерный апокалипсис возможным и вероятным
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ядерный апокалипсис является возможным и вероятным.
23:15
Судьи отказались работать на футбольном матче «Ракува» и «Славии» после конфликта на поле
Судейская бригада отказалась работать дальше посреди футбольного матча между «Ракувом» и пражской «Славией» из-за конфликта на поле.
23:15
Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учёте её интересов
Разумные компромиссы России с Западом возможны, но только при учёте интересов Москвы.
23:13
Медведев заявил, что МУС и ОБСЕ находятся на «смердящей помойке мирового развития»
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что такие организации, как Международный уголовный суд (МУС), Совет Европы и ОБСЕ, находятся на «смердящей помойке мирового развития».
23:04
МВД: три человека погибли в ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае
Три человека погибли, ещё одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае.
22:54
Минтранс Крыма: пробка на Крымский мост со стороны Кубани уменьшилась до 6 км
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что пробка из автомобилей на Крымский мост со стороны Краснодарского края уменьшилась до 6 км.
22:52
Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги
Протестующие экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).
22:41
Медведев выступил за приостановку дипотношений с Финляндией, Польшей и Британией
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил за приостановку дипломатических отношений России с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.
22:39
WADA поучаствовало в полицейских рейдах на производства нелегальных препаратов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.
22:38
«Лугансквода»: два города в ЛНР остались без воды на несколько дней
Артёмовск и Зоринск ЛНР остались без воды по техническим причинам.
22:30
Вайцеховская: Щербаковой нет равных в умении показать пиковый результат в нужный момент
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о таланте фигуристки Анны Щербаковой.