SRF: разгул «дикой преступности» — французские протесты перекинулись на Швейцарию

Протесты, начавшиеся во Франции из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка, перекинулись на Швейцарию, сообщает SRF. 100 молодых людей совершали акты вандализма и мародёрства в центре города Лозанна на юго-западе страны. В местной полиции жёстко осудили действия демонстрантов, охарактеризовав их как разгул «дикой преступности», рассказывает швейцарский телеканал.

Протесты, начавшиеся во Франции из-за убийства полицейским 17-летнего подростка, перекинулись на Швейцарию, сообщает SRF. В центре города Лозанна на юго-западе страны собрались сто людей несовершеннолетнего возраста. По информации полиции, ряду магазинов был нанесён материальный ущерб. Протестующие в масках разбили несколько витрин и разломали входную дверь в один из супермаркетов.

Правоохранительные органы задержали шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет и одного 24-летнего мужчину. В операции были задействованы 50 полицейских. Молодые люди бросались в них камнями и даже запустили коктейль Молотова.

Протесты начались вечером, продолжает швейцарский телеканал. До этого в социальных сетях появились призывы к участию в них. Правоохранительные органы считают, что это была попытка подражать беспорядкам, которые прошли во французских городах.

«Речь идёт об организованных попытках мародёрства в магазинах, чему нет оправдания», заявили в швейцарской полиции. Там «жёстко осудили» действия протестующих и охарактеризовали происходящее как разгул «дикой преступности».