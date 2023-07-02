Конгресс и президент США Джо Байден нарушают американскую Конституцию, направляя на Украину военную помощь, предупреждает бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в The Washington Times. Более того, по словам Наполитано, американские солдаты принимают участие в украинском конфликте, хотя для этого нет законных оснований.

Оказывая военную помощь Украине, президент США Джо Байден нарушает американскую Конституцию, пишет в своей статье для The Washington Times бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Как отмечает Наполитано, Основной закон государства нарушает и американский конгресс, тратя деньги налогоплательщиков на украинский конфликт. Согласно Конституции, только конгресс обладает полномочиями объявлять войну. Однако законно объявить войну России он не может, так как для этого нет никаких оснований. Россия не представляет угрозы национальной безопасности Соединённых Штатов. Более того, у США нет договора с Украиной, по которому Вашингтон обязывался бы помогать Киеву в случае какого-либо конфликта.

Несмотря на то что конгресс последний раз использовал эти свои полномочия во время Второй мировой войны, он не раз разрешал президентам вести «необъявленные войны». В качестве примера автор статьи указывает на «преступные вторжения» США в Афганистан и Ирак, где так и не нашли никакого оружия массового поражения.

Американский конгресс не только не объявил войну России, он даже не санкционировал использование американских вооружённых сил против неё. Тем не менее там выделили Байдену $113 млрд и разрешили ему потратить их на военное оборудование для Украины по своему усмотрению. И президент пообещал продолжать предоставлять Украине всё, что ей нужно, «столько, сколько потребуется». При этом в Белом доме неспособны ответить на вопрос: «Сколько потребуется для чего?» Дело в том, что у Вашингтона нет чёткой военной цели в рамках украинского конфликта.

Более того, Байден зашёл ещё дальше. Конгресс разрешил направить на Украину только оружие и средства, но президент США отправил и войска. Это, по словам Наполитано, напоминает ему сценарий вьетнамской войны: без объявления войны власти постепенно наращивали присутствие американских войск в качестве советников и инструкторов, а затем конгресс поддержал военные действия на основе «выдуманных» сообщений о нападении на американский корабль в Тонкинском заливе.

Бывший судья Верховного суда в своей статье для The Washington Times отмечает, что общественности неизвестно, сколько американских солдат находится на Украине, но точно известно, что они участвуют в боевых действиях. Дело в том, что обслуживание и эксплуатация большей части техники, поставленной Вашингтоном Киеву, требует знаний и навыков, которыми обладают американцы.