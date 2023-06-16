Правительство США лжёт про конфликт на Украине, уверен независимый репортёр Майкл Трейси. В своей колонке для Newsweek он рассказывает о некоторых аспектах, которые не доходят до американской аудитории, и удивляется, что даже раскрытие систематического обмана со стороны правительства не приводит к масштабным дебатам о степени участия США в украинском конфликте.

4 июня группа, которая называет себя «Польский добровольческий корпус», подтвердила участие в ряде нападений на территории России. При этом, подчёркивает Майкл Трейси, и США, и Украина неоднократно заверяли, что никаких действий на российской территории предприниматься не будет.

Судя по всему, пишет Трейси, в этот корпус входили польские солдаты. А Польша — не только член НАТО, но и страна, с которой Соединённые Штаты наиболее усердно сотрудничают с начала украинского конфликта. Возникает резонный вопрос: какова на самом деле политика США в отношении Украины?

Обычно на ТВ миссия США преподносится как борьба добра со злом и часто напоминает какой-то фильм, основанный на комиксах, считает журналист. Но если отбросить весь этот непрерывный поток банальностей, говорили ли когда-либо американцам напрямую, что «масштабы военных действий, которые они спонсируют, в конечном счёте расширятся и включат взводы польских солдат, марширующих прямо в Россию»? Может, кто-то в Вашингтоне дал на это добро? «Или была когда-то предоставлена возможность для публичного рассмотрения его потенциально опасных последствий?» — интересуется Трейси.

Журналист напоминает, что в теории США обязаны прийти на помощь Польше в случае вооружённого нападения. И хотя польские власти номинально дистанцировались от того добровольческого корпуса, Трейси рассказывает про польского журналиста из крупнейшего интернет-издания страны. По его словам, он присутствовал на учредительном собрании в Киеве в феврале этого года, где это подразделение преподносилось как «элитные диверсионно-разведывательные силы, которые с самого начала подчинялись непосредственно Министерству обороны Украины».

«Согласно этому отчёту, подразделение должно было состоять из самых опытных солдат Польши», — поясняет Трейси. По его словам, есть ещё интересный факт. Незадолго до формирования того «добровольческого корпуса» в польский парламент был внесён межкоалиционный законопроект, позволяющий гражданам страны легально воевать в рядах украинской армии.

Цитируя текст законопроекта, Трейси пишет, что «война против России должна была быть признана «особой ситуацией с точки зрения национальной безопасности Республики Польша, требующей нестандартных политических и законодательных действий со стороны государства».

Журналист также напоминает, что тот самый Польский добровольческий корпус тесно сотрудничает с другим полностью интегрированным специальным подразделением в составе украинского министерства обороны под названием «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористическим). Причём в западных СМИ его принято называть по-другому — «проукраинские партизаны». Но совсем не упоминается о том, как эти якобы независимые «партизаны» хвастались захватом российских заложников и участвовали в различных провокационных нападениях.

«Наземная война пришла в Россию», — цитирует Трейси заголовок одного польского государственного СМИ после новостей о том, что их солдаты перешли границу. Многим это дало повод для радости, приравненной к возмездию. А тем временем эти «элитные воины», они же «добровольцы», «уничтожали российские приграничные поселения с помощью предоставленного США оружия». «Подразделения обстреливали жилые районы снарядами и ракетами, и, по-видимому, они направляли свои удары «без видимой военной цели», — пишет журналист.

С Украины в Россию направилась колонна бронетехники, изначально изготовленная для американских солдат в Афганистане и Ираке. Однако, напоминает Трейси, не последовало никакого объяснения того, как они там оказались. Так или иначе «украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию — как раз то, что президент Байден и другие чиновники из администрации не поддерживают и не допускают».

Больше всего Трейси поражает тот факт, что любые разоблачения систематического обмана со стороны правительства не привели к масштабному началу обсуждения участия США в конфликте на Украине. У американской публики другие приоритеты. По его словам, стоит Дональду Трампу ошибиться с температурой за окном на полградуса, и вся машина американских СМИ будет безостановочно трубить о его лжи. «Но соберите горы неопровержимых доказательств того, что американцев хронически обманывали относительно масштабной военной интервенции США, и вы в основном получите закатывание глаз от здравомыслящих комментаторов. И это ещё если вам повезёт избежать стандартного обвинения в «русской пропаганде».

К разговору о «пропаганде» Майкл Трейси приводит другой пример. Год назад Владимир Зеленский отправился в тур по американским СМИ и от всего сердца обещал американскому народу: «Мы не планируем атаки на Россию». В этих заявлениях его дружно поддерживал Байден. И вот прошёл год.

«Больше нет никаких разумных сомнений в том, что Украина наносит удары за пределами своих границ, причём всё более агрессивным образом — от трансграничных рейдов до ударов беспилотников по Кремлю и бомбардировок жилых кварталов Москвы. И это лишь малая часть примеров за последние несколько недель», — пишет Трейси. Однако это совсем не интересует американские СМИ, которые «с самого начала были политически, идеологически и эмоционально вовлечены в славное военное дело Украины».

В пример Трейси приводит статью CNN. В ней рассказывается о «высокопоставленных американских чиновниках», которые, разумеется, официально «осудили удары внутри России», а в частной беседе «считают трансграничные нападения разумной военной стратегией». То есть представитель государства на людях говорит одно, а наедине совершенно противоположное. Раньше любой журналист был бы счастлив раскрыть подобный обман.

Однако, сетует Трейси, CNN просто пропустили это мимо ушей, как будто они были под впечатлением от такого коварства чиновника, которого им посчастливилось перефразировать.

«Правительство США постоянно забрасывает американский народ доказуемой ложью ради поддержания военной политики, которая почти не имеет ничего общего с тем, как она была представлена изначально», — уверен журналист. «А в тех слоях общества, которым якобы поручено тщательно следить за поведением правительства, на это в основном пожимают плечами. Насколько более серьёзным должен стать обман, прежде чем устойчивого противодействия больше нельзя будет избежать?»