Das Erste: «сидит на горе долгов» — крупнейшему поставщику воды в Англии грозит банкротство

Крупнейший поставщик воды в Англии Thames Water находится на грани банкротства, сообщает Das Erste. И всё потому, что руководство частной компании тратило деньги только на выплату дивидендов и копило долги, общая сумма которых сейчас насчитывает £14 млрд. Председатель правления фирмы уже уволилась, а расплачиваться за её ошибки придётся клиентам и обычным налогоплательщикам, рассказывает немецкий телеканал.

Британское предприятие Thames Water обеспечивает водой 15 миллионов жителей Лондона и других регионы на юго-востоке Англии, и сейчас оно находится на грани банкротства, сообщает Das Erste. Дело в том, что частная компания «сидит на горе долгов», общая сумма которых насчитывает £14 млрд. Приватизирована она была ещё в 1989 году, но на тот момент за ней никаких задолженностей не числилось. С тех пор предприятие накопило огромное количество долгов. К тому же оно пострадало от высоких процентных ставок и инфляции.

Председатель правления Thames Water уже ушла в отставку, продолжает немецкий телеканал. Это стало неожиданность и «громом среди ясного неба». С тех пор в стране вновь начали обсуждать последствия приватизации в сфере водоснабжения. Компания принадлежит группе инвесторов из пенсионных фондов и фондов частных акций. Самая большая доля в 32% принадлежит канадскому пенсионному фонду из Онтарио.

«То, что там произошло, это абсолютный скандал. Выплачивались высокие дивиденды, накапливались огромные долги. Сильно выросли счета клиентов, а в реки сбрасывается неочищенная вода», — заявил член британской лейбористской партии Эд Милибэнд. Исследования показали, что после приватизации водоснабжения в 1989 году британцы к 2015 году с учётом инфляции стали платить за воду на 40% больше.

Для владельцев и менеджеров Thames Water было важнее выплачивать дивиденды, чем инвестировать деньги в трубопроводную систему. Они высосали из предприятия всё, что было возможно, и параллельно накопили огромные долги. Теперь же весь нанесённый ущерб придётся покрывать за счёт общественных средств. В очередной раз клиенты и обычные налогоплательщики будут расплачиваться за ошибки руководства компании и плохое регулирование. Теперь в ситуацию должно вмешаться государство и хотя бы частично выкупить предприятие.