Hill: Пентагон выяснил, что китайский аэростат не собирал разведданные во время полёта над США

Как заявил официальный представитель Пентагона, американские эксперты определили после анализа данных по сбитому весной китайскому аэростату, что хотя у него были технические возможности для получения разведывательной информации, он «не занимался сбором информации», когда пролетал над территорией США. В то же время он не стал подтверждать появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что при его создании якобы даже использовались некоторые детали американского производства, пишет The Hill.

Китайский аэростат, который американские военные сбили над Атлантическим океаном в феврале этого года, не занимался сбором и передачей разведывательной информации во время полёта над территорией Соединённых Штатов, хотя был оснащён оборудованием для фото- и видеосъёмки. Об этом заявил официальный представитель Пентагона, пишет The Hill.



Ранее американские СМИ сообщали, что при создании этого аэростата якобы использовались некоторые детали и техника американского производства, что позволяло ему делать фотографии и видеозаписи, а также собирать другую информацию, медленно пролетая через воздушное пространство Соединённых Штатов, в том числе и над несколькими важными военными объектами. Однако Пентагон не стал подтверждать эти сведения, говорится в статье.



Официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер не стал комментировать потенциальное наличие оборудования американского производства на китайском аэростате. В то же время он напомнил, что ранее имели место другие инциденты, когда иностранные военные использовали готовое американское оборудование в своих целях.



Райдер также заявил, что согласно предварительным данным официального расследования этого инцидента, американские эксперты пришли к выводу, что хотя у китайского аэростата были технические возможности для сбора разведывательных данных, он «не занимался сбором информации, когда пролетал транзитом через Соединённые Штаты».



Американские истребители сбили аэростат 4 февраля этого года над Атлантическим океаном вблизи побережья Южной Каролины, спустя несколько дней после того, как он был впервые замечен в небе над Монтаной, напоминает The Hill. После чего были предприняты попытки обнаружить и собрать его обломки для проведения расследования и оценки потенциальной опасности.



Государственный департамент тогда назвал сбитый китайский воздушный шар «шпионским» и заявил, что на нём имелись антенны для сбора данных и солнечные батареи для питания датчиков. Этот эпизод ещё больше усугубил существующую напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечается в статье.