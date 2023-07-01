Bloomberg: ЕС «осторожно изучает» возможное налогообложение прибыли от замороженных российских активов

ЕС рассматривает возможность введения налога на прибыль от замороженных активов Центробанка России. Об это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тем не менее, ввиду многих возникающих сложностей, связанных с осуществлением задуманного в отношении санкционированных российских средств, этот вопрос пока находится на этапе «осторожного изучения».
Главы стран Евросоюза поддержали план по введению налога на сверхприбыли от замороженных активов Центробанка России в размере более €200 млрд. Как отмечает агентство Bloomberg, по этому вопросу ЕС планирует также добиться политической поддержки ключевых стран «Большой семёрки».
По данным источников Bloomberg, на саммите в Брюсселе главы стран ЕС «осторожно изучили» возможность получения непредвиденных доходов от российских активов, несмотря на ряд сложностей, возникающих в связи с возможным использованием санкционированных средств.
За счёт налогообложения сверхприбылей от замороженных активов Центробанка России Евросоюз рассчитывает зарабатывать около €3 млрд в год. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, более половины российских средств находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как «значительная сумма» остатка вложена в ценные бумаги, которые будут преобразованы в наличные деньги по мере их роста в течение следующих двух-трёх лет. Многие российские активы находятся на счетах у бельгийского депозитария Euroclear, и уже к первому кварталу текущего года доход от процентных ставок по ним составил примерно €750 млн.
Как отмечает Bloomberg, перспектива налогообложения и конфискации сверхприбыли вызывает как юридические, так и финансовые вопросы. Несколько участников саммита выразили те же опасения, что и Европейский центральный банк, который предупреждал, что использование доходов от активов может побудить держателей официальных резервов отвернуться от евро.
В случае принятия плана налогообложения блок собирается заручиться поддержкой стран «Большой семёрки», несмотря на то что подавляющее большинство активов Центробанка России находится в Европе, пишет Bloomberg.
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