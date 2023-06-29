NTD: жители Рио-де-Жанейро массово встают на ходули

Жители Рио-де-Жанейро всех возрастов обучаются ходьбе на ходулях. Как передаёт NTD, они готовятся к фестивалям, которые проходят в июле и августе. Раньше в городе был только один мастер по изготовлению ходулей, однако из-за массового спроса их количество увеличилось.

Жители Рио-де-Жанейро пристёгивают ходули, чтобы принять участие в мастер-классе. Но чтобы встать прямо, нужна помощь. Ходьбе на ходулях обучаются люди всех возрастов.

На занятия приходят в парк «Фламенго». Собирается до 50 человек. Урок проводит Ракель Поти. Она объездила весь мир и обучила более 1500 человек.

РАКЕЛЬ ПОТИ, преподаватель хождения на ходулях: Когда я приехала в Рио, здесь был только один мастер по изготовлению ходулей. Сейчас их семь. Многие говорят, что начали делать ходули из-за спроса, который создала наша мастерская. Раньше новые ходулисты в городе искали ходули и не могли их найти.

Приходят учиться и дети. Они готовятся к фестивалям, которые проходят в июле и августе.

АЛИСА РОМАНУ, маленькая ученица: В первый раз кажется, что это трудно. Но когда начинаешь ходить, то понимаешь, что это легко.

Детский мастер-класс проводит школьная учительница Кла Кла Пачеко. Она училась у Ракель. В рамках обучения женщина включает игры на ходулях. Например, перегонки с лимоном на ложке.

КЛА КЛА ПАЧЕКУ, преподаватель мастер-класса для детей: В 2019 году я создала проект «Ходули для детей». Я рассматриваю ходули, как древнюю игрушку, которую нужно передавать из поколения в поколение.

Поти репетирует с ходулистами в костюмах. Обычно они принимали участие только в карнавальном шествии. Но последние два года — и в зимних фестивалях, которые совпадают с июльскими школьными каникулами.

В Рио-де-Жанейро после всех тренировок провели первый в истории парад ходулистов. По улицам города прошло примерно 40 участников.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.