Politico: попытка мятежа в России побудила Запад действовать осторожно

США и их европейские союзники всё ещё не определились с дальнейшей тактикой после событий в России, пишет Politico. Пока решено сохранять «молчание» и «нейтралитет». Но тем временем растет желание использовать эту ситуацию, чтобы подтолкнуть Украину оживить не оправдавшее надежд контрнаступление.

Соединённые Штаты и их европейские союзники всё ещё не определились с дальнейшей тактикой после событий в России в прошедшие выходные, пишет Politico. Однако они уверены в том, что надо убедить Киев использовать нынешнюю ситуацию для контрнаступления на российские позиции.

По мнению издания, трансатлантические партнеры осторожничают, надеясь, что пока политический кризис сходит на нет, они тем временем подтолкнут Украину нанести мощный удар по России на поле боя. Якобы именно сейчас для этого самый подходящий момент.

Причём на публике американские и европейские лидеры подчёркивают, что готовы к любому развитию событий и просто наблюдают со стороны. «Пока всё ещё слишком рано делать окончательный вывод о том, к чему это приведёт. Общий результат этого ещё предстоит увидеть», — цитирует Politico Байдена.

Издание уверено, что западные союзники списывают относительное спокойствие на то, как они справились «с 24-часовой истерикой Пригожина». В беседе с журналом три американских и европейских чиновника признались на условиях анонимности, что высокопоставленные представители администрации Байдена и Европы решили сохранять «молчание» и «нейтралитет» в отношении событий в России.

Основная причина такого молчания — нежелание дать Кремлю повод заявить о том, что именно Вашингтон и Европа стоят за мятежом. «Мы дали ясно понять, что мы ни в чём не замешаны. Мы не имели к этому никакого отношения», — заявил Байден в понедельник. Однако, как напоминает издание, в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ещё предстоит разобраться в потенциальной причастности западных шпионов к восстанию.

Но главным на повестке дня, по мнению Politico, является вопрос о том, можно ли использовать происходящее для оживления контрнаступления Украины, учитывая, что пока оно не оправдало надежд.

Как поясняет издание, Киев подвергается критике со стороны США и некоторых стран Европы за то, что действует лишком осторожно, ожидает благоприятной погоды и других факторов, в то время как союзники хотят, чтобы Украина действовала быстрее и жестче. По мнению американского чиновника, настал именно тот момент, когда Украина должна идти вперед, воспользовавшись временной неразберихой в России.

В то же время, украинские официальные лица продолжают списывать задержки и неудачи контрнаступления на такие факторы, как российская авиация, минные поля и плохую погоду. Но, как пишет Politico, аналитики давно предупреждали, что подготовка украинских войск Западом не даст ожидаемых результатов, они не будут сражаться так же, как силы НАТО. Несмотря на недавние учения по общевойсковым операциям, высокоточной стрельбе на дальние расстояния и маневренной войне, Киев не применяет полученные знания и по-прежнему придерживается стратегии на истощение.

Тем временем, сообщает издание, на встрече с высокопоставленными европейскими дипломатами представители Киева продолжают просить пополнение арсенала артиллерийскими системами и ракетами, ввести дополнительные антироссийские санкции и ускорить подготовку украинских пилотов.

По мнению Politico, европейские лидеры пока продолжают следить за развитием событий в России и размышлять, начнёт ли она разваливаться, и как это может повлиять на безопасность НАТО. «Я думаю, никто еще не понял, что же происходит в России», — цитирует издание латвийского министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Ему вторит британский премьер-министр Риши Сунак: «Мы готовы, как и всегда, к целому ряду сценариев».

Тем временем, высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сказал журналу: «Мы усилим мониторинг, возможно, нашу национальную бдительность и разведывательные усилия. Вполне возможны дополнительные меры по охране границ. Нам нужно больше союзных войск на местах».