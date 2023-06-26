ABC: «не привели убедительных доводов» — Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка для посольства

Судья Верховного суда Австралии Джейн Джагот отклонила апелляцию России по аренде участка для строительства нового посольства, передаёт ABC News. Джагот назвала обжалование Россией принятого австралийским парламентом закона, который отменил предоставление стране в аренду участка в Канберре, «слабым» и «трудным для понимания».

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы выдворить российское посольство с арендованного участка в Канберре, пока идёт какое-либо судебное разбирательство, сообщает ABC News. Мужчина, которого в СМИ называли «российским дипломатом», в знак протеста поселившийся на участке под строительство нового здания диппредставительства, покинул его.

Как напоминает телеканал на своём сайте, 15 июня парламент Австралии принял закон, который отменил предоставление России в аренду участка в целях безопасности, учитывая, что российское посольство находилось бы слишком близко к зданию парламента.

Отклоняя апелляцию, судья Джейн Джагот назвала обжалование Россией закона о расторжении договора аренды по конституционным основаниям «слабым» и «трудным для понимания».

«В этой апелляции они не просто не привели убедительных доводов в пользу конституционной недействительности — они не привели абсолютно никаких доводов», — заявил адвокат правительства Тим Бегби.

Адвокат России Эллиот Хайд утверждал, что посол в Канберре Алексей Павловский не будет уверен в безопасности консульского здания, которое уже находится на этом участке, если посольству не разрешат сохранить владение до решения вопроса о действительности прекращения аренды. По его словам, мужчина, который поселился на участке, был охранником, охранявшим объект.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе приветствовал решение Верховного суда, добавив, что ожидает, что россияне покинут участок. «Суд ясно дал понять, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для продолжения российского присутствия на территории объекта, и мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решением суда», — заявил премьер.

По данным телеканала, после решения суда поселившийся на участке охранник уже покинул его, не сказав ни слова журналистам. За ним приехала машина с дипломатическими номерами.

Спор вокруг участка ABC News называет усугублением и без того напряжённых отношений России и Австралии, которая неоднократно оказывала военную помощь Украине.

В понедельник Альбанезе объявил о дополнительной помощи Киеву в размере $74 млн, которая будет включать в себя боеприпасы, 70 военных автомобилей и 28 бронетранспортёров M113, а также $6,7 млн в виде гуманитарной помощи. Таким образом, общий объём помощи, оказанной Канберрой Киеву, достиг $528 млн.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы она разрешила этот конфликт на своих условиях», — обещал заместитель премьер-министра Ричард Марлес.