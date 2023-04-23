Spiegel: «приняли к сведению» — Берлин не стал признаваться в массовой высылке российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдворение более 20 немецких дипломатов из России зеркальным ответом на «очередную массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», пишет Der Spiegel. Внешнеполитическое ведомство Германии, в свою очередь, решило отмолчаться: оно не опровергло высылку российских дипломатов, но и не подтвердило её. Однако, по имеющимся сведениям, самолёт, который, вероятно, предназначался для российских дипломатов, уже приземлился в Москве.

Россия объявила о высылке более 20 немецких дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту меру в эфире телеканала «Звезда» в субботу зеркальным ответом на «очередную массовую высылку сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», пишет Der Spiegel.

Министерство иностранных дел Германии не опровергло высылку российских дипломатов, но и не подтвердило её. «Мы приняли к сведению заявление официального представителя МИД России, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Федеральное правительство Германии и российская сторона в течение последних нескольких недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом». Иные подробности не уточнялись.

При этом было подтверждено, что российский специальный рейс был связан с этими переговорами. В субботу утром по специальному разрешению из Москвы в Берлин вылетел российский правительственный самолёт. Во второй половине дня самолёт Ил 96-300 снова приземлился в российской столице в аэропорту Внуково. Однако изначально было неясно, находились ли на борту самолёта российские дипломаты.

У самолёта было так называемое дипломатическое разрешение, заявил представитель ВВС Германии в ответ на запрос немецких СМИ. Он не сообщил никаких подробностей о грузе и пассажирах. После того как в феврале 2022 года ЕС закрыл своё воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, российские воздушные суда стали редкостью. Нерегулярный рейс бурно обсуждался в социальных сетях. Россия также закрыла своё воздушное пространство для рейсов из ЕС. Исключения возможны только при наличии специальных разрешений.

Захарова обвинила германскую сторону в том, что, «несмотря на её неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет», она «нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ». Захарова не уточнила, какие именно заверения и средства массовой информации она имеет в виду. «Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в сообщении МИД России.

По словам Захаровой, в России также будет «значительно ограничено максимальное число сотрудников дипломатических представительств Германии». Ранее министерство уведомило об этом посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра.

Но фоне серьёзной напряжённости в отношениях в прошлом Германия и Россия неоднократно объявляли о взаимной высылке дипломатов. В последнее время дипломатические представительства значительно сократились, многие услуги для граждан Германии, находящихся в России, стали недоступны или требуют более длительных сроков ожидания, например, при оформлении документов. Ситуация значительно ухудшилась с началом конфликта на Украине.

В апреле прошлого года МИД России объявил 40 немецких дипломатов персонами нон грата и распорядился об их высылке. Всего из России тогда уехали более ста немцев — члены семей дипломатов также были вынуждены покинуть страну. Год назад это число составляло около трети германского дипломатического корпуса в России. Это, в свою очередь, стало реакцией на высылку в начале апреля 2022 года 40 российских дипломатов, которые, по утверждению Берлина, подозревались в шпионаже. С начала конфликта ЕС и Россия взаимно выслали сотни дипломатов, передаёт Der Spiegel.