SZ: «это абсурд» — слежка за активистами «Последнего поколения» вызвала в Германии политический скандал
Генеральная прокуратура Мюнхена подтвердила, что правоохранительные органы прослушивали телефоны климатических активистов движения «Последнее поколение», сообщает Süddeutsche Zeitung. По словам полиции, решение о слежке было одобрено независимыми судьями в связи с наличием подозрений в поддержке или создании преступной организации. По их словам, прослушка велась крайне осторожно с учётом релевантности получаемой информации. Хотя, по имеющимся сведениям, прослушивались и разговоры активистов с журналистами, что категорически неприемлемо, отмечает немецкое издание.
Ссылки по теме
-
Sky News: полиция Канады изучает обстоятельства гибели экипажа «Титана»
-
NYP: крупные торговые сети бегут из Сан-Франциско на фоне разгула преступности
-
Nya Dagbladet: угрозы о применении насилия в отношении шведских госслужащих стали обыденным делом
-
CNN: французская полиция провела обыск в офисе оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже