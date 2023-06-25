SZ: «это абсурд» — слежка за активистами «Последнего поколения» вызвала в Германии политический скандал

Генеральная прокуратура Мюнхена подтвердила информацию о том, что полиция прослушивала телефоны активистов из климатического движения «Последнее поколение», сообщает Süddeutsche Zeitung. И тем самым навлекла на себя критику со стороны социал-демократов и левых. По их мнению, подобные действия недопустимы. Они приводят лишь к радикализации тех, кого в чём-то подозревают, и являются частью «непристойной предвыборной борьбы».

Генеральная прокуратура Мюнхена подтвердила, что правоохранительные органы прослушивали телефоны климатических активистов движения «Последнее поколение», сообщает Süddeutsche Zeitung. По словам полиции, решение о слежке было одобрено независимыми судьями в связи с наличием подозрений в поддержке или создании преступной организации. По их словам, прослушка велась крайне осторожно с учётом релевантности получаемой информации. Хотя, по имеющимся сведениям, прослушивались и разговоры активистов с журналистами, что категорически неприемлемо, отмечает немецкое издание.

Представители Социал-демократической партии Германии и левых раскритиковали действия полиции. При этом их претензии были также адресованы политикам. «К возможности радикализации климатических протестов нужно относиться серьёзно, — признал социал-демократ Ларс Кастеллуччи. — Но состав преступления по созданию преступной организации не должен позволять совершать такие действия, которые как раз и приводят к радикализации обвиняемых».

Его позицию разделяет и председатель фракции левых в бундестаге Дитмар Барш: «Прослушка баварской генеральной прокуратурой абсолютно неуместна, и она показывает, что это неправильно, когда прокуроры скованны политическими инструкциями. Их используют в рамках непристойной предвыборной борьбы».

В свою очередь, активисты движения «Последнее поколение» подчеркнули, что не скрывают своих лиц и имён, публикуют свои планы и принимают правовые последствия своих действий. А то, что их телефоны прослушивали, электронную переписку читали и следили за их передвижением, они называют «абсурдом».