Fox Business: «угроза номер один» — американский сенатор о Китае

Американский сенатор Джони Эрнст в эфире Fox Businees посетовала, что нынешняя администрация миндальничает с китайцами, и из-за этого выставляет Америку слабой на мировой арене. Она призналась, что комитет по вооруженным силам Сената США смотрит на Китай по-другому: «Мы не называем это конкуренцией. Они — наши противники, они для нас — растущая угроза».

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Очень ясно дали понять, что у нас будут серьёзные опасения по поводу разведывательной или военной деятельности КНР на Кубе. Мы будем следить за этим очень-очень внимательно, и мы дали это ясно понять. Мы будем защищать нашу Родину, мы будем защищать наши интересы.

Да, они продолжат следить за этим. Госсекретарь Энтони Блинкен вчера отреагировал на сообщения о том, что Китай создаёт военный учебный центр на Кубе. Это может привести к размещению китайских войск всего в сотне миль от побережья Флориды.

Тем временем, Китай обрушился с критикой на президента Байдена за то, что он вчера назвал Си Цзиньпина диктатором во время сбора средств в Калифорнии. Пресс-секретарь заявил, что слова Байдена являются вопиющей политической провокацией. Так говорит коммунистическая партия Китая.

К нам присоединяется сенатор от штата Айова и член комитетов Сената по вооруженным силам и сельскому хозяйству Джони Эрнст. Она также является высокопоставленным членом комитета по малому бизнесу. Сенатор, рада вас видеть. Большое спасибо, что присоединились к нам.

ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор: Да, спасибо, Мария! Интересные темы, не так ли?

Ну что, нам нельзя говорить, что Си Цзиньпин диктатор?

ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор: Смешно, как госсекретарь Блинкен, находясь в Пекине, практически раскланивался перед китайцами и выставлял нас очень слабыми на мировой арене. Но у нас есть президент Байден, который за закрытыми дверьми говорил о председателе Си как о диктаторе. Что это такое? Мы друзья с этой страной или противники?





С этой администрацией сложно ответить на этот вопрос. Но, опять же, из-за них мы выглядим очень слабыми на мировой арене.

Возможно, эта администрация пытается достичь какого-то баланса, потому что президент отказывается называть Китай противником. Сенатор, вы только что сказали это, но каждый раз, когда Байден говорит о Китае, он говори о конкуренции, экономической конкуренции. Никаких упоминаний о том, что они подсиживают нас справа и слева.

И теперь оба, и Блинкен, и Байден, говорят, что хотят двигаться дальше после истории с шаром-шпионом. Мы точно не знаем, какую информацию этот шар передал Пекину, пока висел над нашими военными объектами, верно?

ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор: Нет, не знаем. И это очень важный момент, на который нам стоит обратить внимание. При этой администрации мы без устали говорим про умиротворение, когда речь заходит о коммунистической партии Китая. У нас инцидент с шаром-шпионом, у нас был вирус из Ухани Covid-19, мы наблюдаем, как они строят шпионскую базу всего в ста милях от нашей страны, однако эта администрация отказывается дать отпор китайцам за их гнусные деяния.





В нашем комитете по вооруженным силам мы назовём Китай нашей растущей угрозой номер один. Мы не называем это конкуренцией. Они — наши противники, они для нас — растущая угроза.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.