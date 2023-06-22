Польский профессор: Киев зря возвращается к традиции УПА, потому что это «тупиковый путь»

Украине следует как можно быстрее навести порядок в своём историческом повествовании и откреститься от традиции ОУН-УПА*, потому что сегодня это лишь на руку Москве, уверен польский профессор Мечислав Рыба. В интервью Radio Maryja историк также заявляет, что ульт крайних националистов присущ не только отдельным украинцам, но и многим политикам, которые оказывают существенное влияние на формирование курса всего украинского государства.

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил о том, что Киев не даст своего согласия на эксгумацию погибших во время Волынской резни поляков ввиду того, что Варшава не отремонтировала памятник солдатам УПА* на Подкарпатье. Ранее он был осквернён вандалами. Польский профессор и историк Мечислав Рыба, указал, что этот шаг крайне несимметричен, потому что ставить условия по эксгумации крайне неприемлемо и скандально. В интервью Radio Maryja он указал на то, что Польша не требует увековечить память Армии Крайовой или каких-либо польских формирований, воевавших в то время против украинцев.

«Речь идет об эксгумации погибших, а глава украинского Института национальной памяти говорит, что мы должны дать своё согласие на памятники УПА в Польше, то есть увековечить память организации, приложившей руку к Волынской резне. Это неприемлемо в моральном плане. Это неслыханно, потому что давайте помнить о том, что память о простых людях — детях, стариках, женщинах, убитых только за то, что они были поляками это не какое-то чрезмерное требование Польши. Мы даже не говорим о том, чтобы рассчитаться. Мы просто говорим о человечности», — объяснил историк.

В беседе он также обратил внимание на противоречивость повествования украинской истории, ведь украинцы тоже входили в состав Советской Украины, были на стороне Красной Армии и сражались против нацизма. С другой стороны, вторая часть — западная— украинских активистов относится к ОУН-УПА, а также к дивизии СС-Галичина, то есть к тем формациям, которые на протяжении определённого времени сотрудничали с немцами. Более того, они ответственны за преступления не только в отношении поляков, но и евреев. «Это противоречие, потому что одни сотрудничали с немцами, а другие воевали против немцев. Эти две традиции не могут быть исторически и логически связаны», — подытожил он.

Мечислав Рыба уверен, что из-за этого противоречия украинцы внутренне разрываются в плане того, на какие исторические символы им ссылаться. Одновременно он указывает на то, что у поляков этой проблемы нет, потому что почти все польские вооруженные формации заняли чёткую позицию, сражаясь как против немцев, так и СССР.

Он также указывает на то, что культ крайних националистов таких как Степан Бандера или Роман Шухевич присущ не только отдельным украинцам, но и многим политикам, которые оказывают существенное влияние на формирование курса всего украинского государства. Более того, некоторые из украинских вооруженных формирований также ссылаются на традицию ОУН-УПА. Однако, такая историческая политика культа памяти о преступных организациях на руку Москве. По его мнению, пока украинцы не решат откреститься от этого курса, российская пропаганда будет действовать всё эффективнее, нанося тем самым вред Киеву.

«Мы уже давно говорим, что обращение к традиции ОУН-УПА — это тупиковый путь», —отметил проф. Мечислав Рыба. По его мнению, навести порядок в исторической политике непросто, но Киев в состоянии это сделать и самостоятельно. Он считает, что благодаря настоящему конфликту и борьбе за независимость украинцы могут построить свою идентичность, но не на багаже Советской армии, и не на УПА.

Боле того, польский историк уверен, что примирение поляков и украинцев возможно. «Давайте вспомним ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Любая вражда или конфликты, которые стояли между нами, должны отойти на задний план, когда мы имеем дело с драматической ситуацией на фронте (…)», — резюмировал он.