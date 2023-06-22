NTD: площадь, на которой убили Юлия Цезаря, стала открыта для туристов

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Bloomberg: ЕС согласовал новые санкции против России, чтобы помешать ей обходить старые Bloomberg
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Tagesspiegel: Столтенберг пообещал Украине многолетний пакет помощи, который доведёт её до соответствия стандартам НАТО Der Tagesspiegel
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Фон дер Ляйен: Европе недостаточно прекращения огня на Украине — ей нужен настоящий мир CNBC
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Die Welt: инфляция заставляет немцев экономить на мясе и искать продукты подешевле Die Welt
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WION: вступление Бангладеш в БРИКС способно стать дипломатической победой над Западом WION
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NBC News: «покайтесь в грехах своих» — владелец ресторана нанял фальшивого священника для слежки за персоналом NBC
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WSJ: Украине придётся согласиться на компромисс Wall Street Journal
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Bloomberg: в ЕС не нашли «надёжных правовых средств» для конфискации российских активов Bloomberg
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Акция «Свеча памяти» прошла в Оренбургской области
В Оренбурге на площади Ленина в полночь зажгли 10 тысяч свечей с изображением «Оренбург помнит».
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В Нижнем Новгороде прошла международная акция «Огненные картины войны»
В парке Победы в Нижнем Новгороде ко Дню памяти и скорби зажгли более 10 тыс. свечей в форме памятного знака «Трудовая доблесть России». Рядом с ним зажгли надпись «Нижний помнит».
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Сомнолог Царёва посоветовала не подавлять зевоту
Врач-сомнолог Елена Царёва выразила мнение, что зевоту подавлять не стоит.
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МИД: Казахстан готов возобновить переговоры по Сирии в Астане при коллективной просьбе
МИД Казахстана сообщил, что республика готова возобновить международные переговоры по Сирии в Астане в качестве жеста доброй воли.
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Собянин: Москва выделит грант на поддержку научных исследований
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица предоставит грант Российскому научному фонду для поддержки и проведения фундаментальных научных исследований в различных областях.
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Мишустин: на развитие производства Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей из ФНБ
На строительство среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Defensa Central: Месси перед уходом из ПСЖ посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед своим уходом из «Пари Сен-Жермен» посоветовал форварду парижского клуба и сборной Франции Килиану Мбаппе перейти в мадридский «Реал».
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Более 150 тысяч билетов по Пушкинской карте приобрели жители Москвы
Москвичи приобрели около 150 тыс. билетов на mos.ru по Пушкинской карте.
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Евменов: модернизированные фрегаты проекта 22350 начнут поступать в ВМФ после 2024 года
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что модернизированные фрегаты проекта 22350 начнут поступать во флот после 2024 года.
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Диетолог Габдулхакова: организм не усваивает молочную продукцию с растительными трансжирами
Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, что молочная продукция с растительными трансжирами не усваивается организмом. По её словам, лучше употреблять натуральное молоко и творог.
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В РФС заявили, что российский футбол справляется с давлением
Советник главы Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин оценил состояние отечественного футбола в условиях санкций.
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К протестующим в Кишинёве фермерам вышел спикер парламента Гросу
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу вышел к протестующим в Кишинёве фермерам. Он пообещал посодействовать поиску решения проблем.
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Врач Хухрев посоветовал пожилым соблюдать приём лекарств при гипертонии
Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал пожилым людям не отказываться от поддерживающей терапии при гипертонической болезни, чтобы снизить риск скачков артериального давления.
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Число пострадавших в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14
Число пострадавших в результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14, ещё пятеро погибли. Об этом информирует пресс-служба правительства Тамбовской области.
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В новом исследовании треть россиян отметили негативное влияние работы на своё здоровье
СК «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что 29% жителей России считают, что работа негативно сказывается на их физическом и ментальном здоровье.
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Терапевт Каландия предупредил об опасности курения в жару
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия заявил, что курить в жаркую погоду может быть опасно.
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На нижегородской телебашне появится георгиевская лента в День памяти и скорби
В Нижнем Новгороде главную телебашню украсит изображение георгиевской ленты в День памяти и скорби 22 июня.
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На мусоросжигательном заводе в Москве произошёл пожар
На мусоросжигательном заводе на юге Москвы произошёл пожар.
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Диетолог Гончарова рассказала о пользе кофе и шоколада
Диетолог Анна Гончарова заявила, что кофе и шоколад способны поднять настроение и создать разгрузку от эмоционального стресса, но злоупотреблять ими не стоит.
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Специалист по недвижимости Порфенкова: анализ рынка поможет избежать переплаты за аренду жилья
Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова посоветовала, прежде чем снять жильё, провести анализ объявлений на сайтах недвижимости, чтобы понять, не завышена ли цена.
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Врач Тахтарова: цвет кожи может указать на проблемы со здоровьем
Врач, дерматолог-венеролог, миколог-косметолог «СМ-Косметологии» Диана Тахтарова рассказала, что цвет кожи может свидетельствовать о болезни.
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Терапевт Пендюрина: строгие диеты ведут к дальнейшему набору веса
Врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением Семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Часовой Алла Пендюрина дала советы по борьбе с лишним весом. В частности, она отметила, что не стоит увлекаться строгими диетами, так как они могут привести к дальнейшему набору килограммов.
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В Тверской области сообщили о захоронении останков почти 600 красноармейцев во Ржеве
На Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве состоялось захоронение почти 600 красноармейцев, поднятых поисковыми отрядами в 2022 году.
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В Симферополе возложили цветы к Вечному огню
В Симферополе прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Также была организована минута молчания в память о павших во время Великой Отечественной войны.
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Подводник Курдин рассказал, почему затянулись поиски батискафа «Титан»
Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».
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Диетолог Афонина рассказала, что натуральный квас полезен для сосудов и сердца
Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина рассказала, что квас может быть как полезным, так и вредным в зависимости от его состава, и посоветовала выбирать натуральный продукт с минимальным количеством химических добавок.
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Диетолог Пониматкина: немытые ягоды могут содержать вредные микроорганизмы
Диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина рассказала, почему немытые ягоды опасны для здоровья. По её словам, они могут содержать различные виды микроорганизмов.
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Представлена программа Х Международного Сибирского транспортного форума
Х Международный Сибирский транспортный форум пройдёт с 28 по 30 июня в Новосибирске.
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Кулеба обсудил со Столтенбергом возможные перспективы вступления Украины в НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перспективы вступления страны в альянс.
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Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин обиделся, что его и президента страны Анджея Дуду освистали во время открытия Европейских игр 2023 года в Кракове.
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The Economist назвал Вену самым удобным для жизни городом
Согласно рейтингу журнала The Economist и аналитического подразделения Economist Group, австрийская столица Вена занимает первую строчку среди самых удобных городов для жизни.
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Путин заявил, что солидный потенциал роста сотрудничества России и Катара пока не раскрыт
Российский лидер Владимир Путин заявил, что весь потенциал взаимодействия России и Катара не раскрыт.
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Рамапоса: ЮАР переживает энергетический кризис
Южно-Африканская Республика переживает энергетический кризис, который задерживает переход страны на возобновляемые источники энергии.
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Калининградские приставы приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти»
В Калининграде прошла акция «Свеча памяти», посвящённая памяти о начале Великой Отечественной войны.
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Начался заключительный этап благоустройства территории у МЦД-4 «Толстопальцево»
На территории возле станции «Толстопальцево» начался последний этап благоустройства.
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Глава МОК обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении проводить политизированные соревнования.
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Глава ЯНАО: Великая Отечественная война оставила глубокие раны в истории каждой семьи
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа в День памяти и скорби.
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Пространство для граффитистов откроется в Челябинске по случаю Дня молодёжи
В Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля. Для посетителей будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки.
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Военкор RT Васюнин рассказал о ситуации в районе обмелевшего Каховского водохранилища
Военкор RT Илья Васюнин вместе с бойцами ВС России осмотрел обмелевшее Каховское водохранилище.
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«Оренбург» объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера
Чешский специалист Иржи Ярошик назначен на пост главного тренера «Оренбурга».
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Песков: на Западе поняли смысл фразы Путина «хрен им» про сокращение ядерного оружия
В Кремле считают, что на Западе поняли смысл фразы президента России Владимира Путина «хрен им», которую он произнёс, говоря о призывах к сокращению российского ядерного оружия.
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Специалист Лейкина рассказала, что женщины чаще мужчин сомневаются в своей компетенции
Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина объяснила, почему мужчины при трудоустройстве просят зарплату на 10—20% выше рынка.
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В Москве тестируют упрощённую процедуру направления на маммографию
Цифровая система здравоохранения столицы помогла упростить получение записи на маммографию.
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Росприроднадзор будет вести учёт зоологических коллекций
В России в начале июня приняли закон, в соответствии с которым вводится понятие «зоологическая коллекция». Специалисты должны будут создать соответствующий реестр. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.
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На Ямале 23 июня пройдёт ярмарка вакансий
На Ямале устроят встречу работодателей и соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства 23 июня.
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Специалист по недвижимости Порфенкова: в договоре аренды жилья стоит указывать все нюансы
Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова посоветовала в договоре аренды квартиры прописывать все важные условия, такие как стоимость, срок аренды, порядок оплаты, правила проживания и другие.
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Турецкая лира обновила исторический минимум после решения ЦБ Турции по ставке
Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг, 22 июня, обновила исторический минимум и впервые преодолела отметку в 24 лиры за доллар после решения ЦБ Турции повысить ставку.
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МИД России: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США
Размещение войск НАТО на Украине может стать исторической ошибкой Соединённых Штатов.
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На производственную практику на БАМ приехали курсанты РГУПС
Около 50 курсантов Ростовского государственного университета путей сообщения начали производственную практику на участках строительства железнодорожными войсками Восточного военного округа вторых путей Байкало-Амурской магистрали.
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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.