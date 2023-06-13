NTD: в Гонконге сдулся знаменитый гигантский утёнок

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Politico: «никогда не уйду» — Трамп пообещал участвовать в президентской гонке, даже если его осудят Politico
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Скотт Риттер: в войне с Китаем США ждёт решительное поражение Stephen Gardner
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Das Erste: левые Германии решили, что Вагенкнехт должна уйти из партии Das Erste
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WSJ: Белый дом заявил о присутствии на Кубе китайской разведывательной базы как минимум с 2019 года Wall Street Journal
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N-TV: Шольцу и его министрам должны дать премию €3 тысячи в связи с инфляцией N-TV
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Габбард: отставка Байдена необходима, но реальных проблем Америки она не решит Fox News
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Independent: явная попытка мести — уход Джонсона и его союзников из парламента грозит Сунаку неприятностями Independent
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Такер Карлсон: страшнее ядерной войны с Россией — Байден считает превосходство белой расы самой страшной угрозой США Twitter
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Малком: «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своём переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.
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Власти Украины заявили об угрозе земледелию на 1 млн га из-за ЧП на Каховской ГЭС
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС под угрозой оказались более 1 млн га земель.
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В Харьковской области объявлена воздушная тревога, произошли взрывы
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области.
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Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируют коалицию стран против Зеленского
Бывший советник Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского.
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Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»
Российский полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в клубе.
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Посол Догадкин: Россия готова сотрудничать с Катаром в решении мировых проблем
Россия готова сотрудничать с Катаром в решении региональных и международных проблем, заявил посол России в Дохе Дмитрий Догадкин.
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Мантуров: Минпромторг России поддерживает использование маткапитала для покупки автомобиля
Российский Минпромторг поддерживает предложение использовать маткапитал для покупки автомобиля.
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Fox News: Трампа и его помощника отпустили из суда Майами
Бывший президент США Дональд Трамп и его помощник Уолт Наута были отпущены из суда Майами без каких-либо условий.
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Шестеро россиян выступят на ЧЕ по фехтованию в Болгарии в нейтральном статусе
Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию в нейтральном статусе.
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Самарский Минздрав проверит сообщение о смерти отравившейся сидром из-за врачебной ошибки
Министерство здравоохранения Самарской области проверит сообщение о том, что якобы отравившаяся напитком «Мистер Сидр» пациентка скончалась после того, как её лечили от другого диагноза.
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Россиянку Дмитриеву признали лучшей гандболисткой сезона в чемпионате Словении
Россиянка Дарья Дмитриева признана лучшей гандболисткой чемпионата Словении сезона-2022/23.
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Лукашенко: российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в Белоруссии
Российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.
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Губернатор: Пензенская область отправила 20 тонн гумпомощи в Белгородскую область
Пензенская область отправила в пострадавшую от обстрелов Белгородскую область первую партию с 20 тоннами гуманитарной помощи.
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Штангист Гаджибеков побил рекорд России в рывке и по сумме двоеборья
Исмаил Гаджибеков победил в весовой категории до 55 кг на чемпионате России по тяжёлой атлетике в Новом Уренгое.
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Рогов: силы ПВО отразили попытку ракетного удара по Пологам в Запорожской области
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области.
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Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент
В конфликте на Украине наступает переломный момент.
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Белый дом: США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России
Соединённые Штаты по-прежнему выступают против вылазок Украины на территорию России.
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Трамп не признал вину по делу о секретных документах
Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.
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Авербух рассказал о поставленной программе для Ветлугина
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о программах фигуриста Матвея Ветлугина к новому сезону.
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В Новороссийске 27 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водоводе
В Новороссийске 27 тыс. человек остались без воды из-за повреждения на магистральном водоводе.
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Президент Алжира прибыл с государственным визитом в Москву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл с государственным визитом в Москву.
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В Пентагоне не уверены в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что не уверена в наличии у ведомства планов заменять ВС Украины каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники американского производства.
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Столтенберг: наступление стало испытанием для ВСУ
Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.
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Источник: двое задержанных по делу об избиении баскетболиста Шведа оказались на свободе
Братьев Рамзина и Князя Амираслановых, которых суд отправил в СИЗО до 2 июля за избиение баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в Москве, заметили гуляющими по центру столицы.
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Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки»
Госдеп Соединённых Штатов не комментирует сообщения о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Путин: танки Leopard и БМП Bradley, как и предполагалось, прекрасно горят
Немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.
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Главком ВСУ Залужный доложил генералу Милли о ситуации на фронте и потребностях военных
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный провёл телефонный разговор с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.
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Махачев заявил, что мечтает стать двойным чемпионом UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев заявил о готовности подняться в полусредний дивизион и провести поединок против обладателя пояса Леона Эдвардса.
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Госдеп: США не намерены вводить санкции против покупателей российской нефти
США не намерены применять санкции против получателей российского энергетического экспорта.
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Чемпионка России по борьбе Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших»
Чемпионка России по вольной борьбе Алёна Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших».
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Лукашенко: размещаемое в Белоруссии ядерное оружие втрое мощнее применённого США в Японии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.
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Госдеп: сообщения о сделке между США и Ираном по ядерной программе неверны
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что сообщения о некой временной сделке между Соединёнными Штатами и Ираном по ядерной программе не соответствуют действительности.
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Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком
Согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним телефонным звоном.
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МИД: призывы к расширению складирования ядерных бомб в Европе вызывают озабоченность
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призывы к расширению географии складирования ядерных авиабомб США в Европе не могут не вызывать озабоченность.
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Акинфеев: Кубок России — это трофей, а чемпионат мира — ничего
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл параллель между финалом Кубка России и полуфиналом чемпионата мира.
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Власти Одессы: в акватории Чёрного моря обнаружены сальмонелла и кишечная инфекция
Сальмонелла и кишечная инфекция обнаружены в акватории Чёрного моря в Одесской области на Украине.
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Свищёв призвал обсудить вопрос обязательной компенсации за смену спортивного гражданства
Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв предложил обязать выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства.
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МИД: США маскируют свои действия в сфере ядерных вооружений, обвиняя Россию и Белоруссию
Вашингтон пытается замаскировать своё безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес Москвы и Минска.
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МЧС: маршрутку смыло в кювет в Северной Осетии
Маршрутку смыло в кювет и перевернуло на трассе в Северной Осетии, один пассажир погиб.
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Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте в парном разряде
Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте в парном разряде.
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МИД: Россия оставляет за собой право на дополнительные шаги по обеспечению безопасности
Москва оставляет за собой право на дополнительные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников.
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ХК «Рейнджерс» объявили о назначении Лавиолетта на пост главного тренера
Новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» стал Питер Лавиолетт.
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Путин: ветеранов спецоперации надо «двигать» в руководство спецслужб
Президент России Владимир Путин заявил, что ветеранов спецоперации необходимо «двигать» в руководство не только ВС России, но и правоохранительных органов и спецслужб.
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МИД России: Москва и Минск сотрудничают в ядерной сфере в рамках Союзного государства
Сотрудничество России и Белоруссии в военной ядерной сфере, в отличие от НАТО, происходит в рамках Союзного государства, имеющего единую территорию и военную доктрину.
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Российский блогер сочинил патриотическую песню, вдохновившись хитом группы «Любэ»
Музыкант и блогер Алексей Ковалёв из Белгорода выпустил песню «Душа русская». Сочиняя композицию, певец вдохновлялся хитом «Любэ» «От Волги до Енисея», сообщает пресс-служба артиста.
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Клубы РПЛ примут новых членов организации на общем собрании 16 июня
Российская премьер-лига (РПЛ) примет новых членов организации на общем собрании клубов 16 июня.
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Офис Генсека о словах Путина: ООН продолжит работу по зерновой сделке
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва думает о выходе из зерновой сделки.
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Карчаа: ядерная безопасность на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС будет обеспечена полностью
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объёме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС.
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Henley & Partners: Россию в 2022 году покинули 8,5 тысячи миллионеров
По данным консалтинговой компании Henley & Partners, Россию в 2022 году покинули 8,5 тыс. долларовых миллионеров.
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Моисеева объяснила, почему в российском спорте никогда не сработает китайская модель
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева ответила на вопрос, может ли китайский проект подготовки спортсменов стать реальным в России.