NTD: в Гонконге сдулся знаменитый гигантский утёнок

В бухте Виктория в Гонконге сдулся один из двух гигантских резиновых утят, установленных 9 июня. Как передаёт NTD, организаторы акции объяснили, что резина сильно растягивалась из-за жары и могла лопнуть. Инсталляцию пообещали отремонтировать и снова надуть.

Только половину радости получили жители Гонконга и туристы, когда пришли в бухту Виктория полюбоваться на двух гигантских резиновых утят. Оказалось, что один сдулся.

Автор инсталляции — нидерландский художник Флорентин Хофман. Две 18-метровые утки появились в гавани 9 июня.

ТУРИСТКА ИЗ ТАИЛАНДА: Моя сестра — большая поклонница гигантского утёнка. Это видно по её футболке и сумке — всё напоминает о жёлтом утёнке. Теперь ей очень грустно, потому что она видит только одну утку.

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОНКОНГА: Мы решили привести ребёнка посмотреть на жёлтую утку. Мы её видели десять лет назад. Тогда была одна утка, а сегодня мы хотели увидеть двух. Но вот сюрприз — утка только одна. Но мы не расстроились. Ребёнок счастлив, и этого достаточно.

Организаторы акции объяснили, что утёнка сдули намеренно. Резина сильно растягивалась из-за жары и могла лопнуть. Инсталляцию отремонтируют и снова надуют. Утята останутся в гавани Виктория до 24 июня.

Флорентин Хофман создал инсталляцию в виде гигантского утёнка в 2007 году. После этого она отправилась в путешествие по миру и уже побывала в Бразилии, Японии, Австралии, США, Бельгии, Китае и других странах. Это не один и тот же утёнок. Перед каждой инсталляцией создают нового.

Дата выхода в эфир 12 июня 2023 года.