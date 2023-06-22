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NTD: парапланеристы увидели египетские пирамиды с другого ракурса
У парапланеристов и поклонников этого вида спорта впервые появилась возможность увидеть египетские пирамиды с другого ракурса. Как передаёт NTD, полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.
Увидеть египетские пирамиды с другого ракурса — такая возможность впервые появилась у парапланеристов и поклонников этого вида спорта. Полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.
 
ПАРАПЛАНЕРИСТ ИЗ БРАЗИЛИИ: Для меня и моих друзей из Бразилии оказаться здесь — это как мечта. Мы счастливы, потому что в этот прекрасный день осуществляется наше желание — пролететь над пирамидами.
 
Мероприятие продлится почти две недели.
 
САМЕХ МЕБЕР, организатор: Парапланеристы посетят три места: полетают над пирамидами, потом мы отправимся в Луксор, а затем на курорт Марса-эль-Алам.
 
Этот вид спорта для Египта относительно новый. Местная компания организует соревнования. Ближайшие запланированы на октябрь. Они пройдут в Луксоре на берегу Нила, на побережье Красного моря и в провинции Эль-Файюм, где парапланеристы будут летать над песчаными дюнами.
 
Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года. 
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NTD США Северная Америка
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