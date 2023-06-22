NTD: парапланеристы увидели египетские пирамиды с другого ракурса

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Arirang News: «самая серьёзная неудача» — в Северной Корее признали провал с запуском ракеты Arirang
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Spiegel: из-за роста цен немцам кажется, что инфляция в три раза выше, чем «на самом деле» Der Spiegel
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Всемирный банк объявил о дополнительной помощи Украине на сумму $1,75 млрд
Всемирный банк объявил, что выделяет дополнительную помощь для Украины в размере $1,75 млрд.
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Палата представителей США осудила законодателя за слова о связях Трампа с Россией
Палата представителей США приняла резолюцию, которая осуждает конгрессмена Адама Шиффа за его слова о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией.
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«Известия»: ЦБ предлагает запретить банкам отмечать за заёмщика согласие на допуслуги
Центральный банк (ЦБ) России предлагает запретить банкам и микрофинансовым организациям предоставление дополнительных услуг при кредитовании с использованием заранее проставленных отметок в договоре о займе, подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита.
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NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников в США
Высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох словами президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
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«Зеркало недели»: в ряде областей Украины произошли взрывы
В ряде областей Украины произошли взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
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Движение восстановлено на трассе в Дагестане, где произошло ДТП
Восстановлено автомобильное сообщение на федеральной трассе в Кизлярском районе Дагестана, где ранее произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
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Главврач «Коммунарки» Проценко заявил о периодичности мировых пандемий
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мировые пандемии случаются раз в 50 лет.
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Воздушная тревога звучит в Киеве и ряде областей Украины
В Киеве, а также в ряде областей в центре, на востоке и юге Украины звучит воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
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Военный медик заявил об опасности распространения холеры после ЧП на Каховской ГЭС
После ЧП на Каховской ГЭС на затопленных территориях существует опасность распространения холеры, заявил доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Владимир Кузьмич.
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Президент Кубы Диас-Канель прибыл с визитом во Францию
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл с визитом в Париж, сообщает его администрация.
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В Пентагоне сообщили об участии бомбардировщиков B-52 в учениях в Индонезии
Американские бомбардировщики B-52 прибыли в Индонезию для участия в учениях, сообщили в Пентагоне.
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AS: «Барселона» выставила Гарсию на трансфер
Защитник Эрик Гарсия покинет «Барселону» в летнее трансферное окно.
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Министр обороны Британии заявил, что не претендует на пост генсека НАТО
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не претендует на пост генсека альянса НАТО, по крайней мере в ближайшее время.
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Скира: Тонали подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом»
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали продолжит карьеру в «Ньюкасле».
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Сальдо заявил, что его дом находится в зоне наводнения
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что его дом оказался в зоне наводнения после ЧП на Каховской ГЭС.
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Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада
В странах Запада происходит фашизация политических элит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Янчук: по скорости Джере не уступал Медведеву на турнире ATP в Галле
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева.
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Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС
После ЧП на Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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Хирн: Нганну мне интереснее как боксёр, чем Джонс
Промоутер Эдди Хирн высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксе.
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В ДНР заявили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Горловку (Донецкая Народная Республика) из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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New York Post: НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году
Стало известно, кто из хоккеистов был включён в Зал славы в 2023 году.
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В МВД Франции сообщили, что число пострадавших при взрыве в доме в Париже достигло 37
Число пострадавших при взрыве в доме в V округе Парижа увеличилось до 37. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.
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Гендиректор «Гранит-Электрона» Пономарёв рассказал о поставках в дружественные страны
Генеральный директор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарёв заявил, что компания не потеряла контакты с иностранными партнёрами.
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Фармаколог Эдигер напомнил о важности своевременной очистки кондиционера
Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал об особенностях использования кондиционера. По его словам, в некоторых случаях организму может быть нанесён вред.
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Непомнящий оценил возможный переход Комличенко в «Локомотив»
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».
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Сальдо заявил, что Днепр вошёл в берега ниже Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ниже Каховской ГЭС Днепр вошёл в свои берега, но постройкам причинён сильный ущерб.
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Неймар публично попросил прощения у своей беременной девушки
Нападающий ПСЖ Неймар попросил прощения у своей беременной девушки Бруны Бьянкарди.
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CNN: обвиняемый в утечке документов Пентагона не признал вину
Американец Джек Тейшейра, обвиняемый в хранении и передаче секретной информации Пентагона, не признал вину. Об этом сообщил CNN.
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Бэйл: Месси понравится в MLS
Бывший футболист «Реала» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл высказал мнение, что аргентинцу Лионелю Месси понравится в главной футбольной лиге Северной Америки — MLS.
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Число уклонистов в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч
Число уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тыс. Об этом заявил начальник Черниговского областного военкомата Олег Гончарук.
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Джонс: в рекомендации МОК по отношению к IBA отсутствуют демократические принципы
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать IBA.
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Самара присоединится к акции «Огненные картины войны»
Самара примет участие в международной акции «Огненные картины войны», которая пройдёт в ночь на 22 июня в городах трудовой доблести и городах-героях.
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Финансист Шардин назвал долги за ЖКУ одной из скрытых причин отказа в кредите
Директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите. В частности, считает эксперт, шансы на отказ увеличиваются, если компания, в которой работает заявитель, имеет какие-либо задолженности.
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Врач Джус заявил, что любое лекарство может вызвать анафилактический шок
Евгений Джус, заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской», заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок, в том числе контрастное вещество для лучевой диагностики.
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Le Parisien: ПСЖ не желает платить за Осимхена требуемые €180 млн
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может не перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно.
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Спикер парламента: Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не одобрит присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу, пока Стокгольм не выполнит обязательства по борьбе с терроризмом.
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Актёр Зверев рассказал, что отказался от госпитализации
Актёр Никита Зверев рассказал подробности о состоянии своего здоровья.
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«Ювентус» объявил о выкупе Милика у «Марселя»
«Ювентус» принял решение выкупить нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
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Педиатр Конторович: детям не нужна стерильная атмосфера
Педиатр клиники DocDeti Анастасия Конторович заявила, что в развитии иммунной системы очень важен баланс и детям не нужна стерильная атмосфера.
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Лидер «Талибана» запретил внесудебные наказания в Афганистане
Верховный лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада запретил практику внесудебных наказаний в Афганистане.
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Певцов заявил о важности построения новой суверенной культуры в России
Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал старт приёма заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, главная задача — построение новой суверенной культуры.
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Ректор МИСиС Черникова рассказала об особенностях приёма абитуриентов в 2023 году
Ректор МИСиС Алевтина Черникова рассказала об особенностях приёмной кампании в 2023 году. Она напомнила, что абитуриенты могут выбрать до пяти вузов.
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Специалист Правосудов высказался о перспективах ситуации с газом в Европе
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что перспективы рынка газа в Европе напрямую зависят от погоды.
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В Ставропольском крае за год признали памятниками 22 объекта культуры
В Ставропольском крае за год внесли в единый реестр памятников истории и культуры народов России 22 объекта.
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У российского бойца Минеева родилась дочь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев стал папой.
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Кадыров: военные ВС России отбили несколько опорных пунктов в районе Новомихайловки в ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
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Полузащитник Керк приостановил контракт с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк принял решение приостановить контракт с клубом.
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В ГУР Минобороны Украины признали, что его штаб-квартира в Киеве подверглась атаке
Спикер главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал, что штаб-квартира ГУР, расположенная в Киеве, подвергалась атаке.
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Сёмин: Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».
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Губернатор опроверг информацию о взрывах в море у Севастополя
Информация о взрывах в море у Севастополя не соответствует действительность, громкие звуки связаны с учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.