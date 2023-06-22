NTD: парапланеристы увидели египетские пирамиды с другого ракурса

У парапланеристов и поклонников этого вида спорта впервые появилась возможность увидеть египетские пирамиды с другого ракурса. Как передаёт NTD, полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.

Увидеть египетские пирамиды с другого ракурса — такая возможность впервые появилась у парапланеристов и поклонников этого вида спорта. Полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.

ПАРАПЛАНЕРИСТ ИЗ БРАЗИЛИИ: Для меня и моих друзей из Бразилии оказаться здесь — это как мечта. Мы счастливы, потому что в этот прекрасный день осуществляется наше желание — пролететь над пирамидами.

Мероприятие продлится почти две недели.

САМЕХ МЕБЕР, организатор: Парапланеристы посетят три места: полетают над пирамидами, потом мы отправимся в Луксор, а затем на курорт Марса-эль-Алам.

Этот вид спорта для Египта относительно новый. Местная компания организует соревнования. Ближайшие запланированы на октябрь. Они пройдут в Луксоре на берегу Нила, на побережье Красного моря и в провинции Эль-Файюм, где парапланеристы будут летать над песчаными дюнами.

Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года.