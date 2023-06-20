WION: попытка сбросить 100 килограммов стоила жизни известной китайской блогерше

Китайская полиция до сих пор устанавливает причину смерти девушки. Как сообщает WION, 21-летняя Цуй Хуа, весившая 156 килограммов, пыталась своим примером продемонстрировать возможности похудания и сбросить 100. Но результат оказался печален: её организм не выдержал изнурительных тренировок и диеты.

Наша следуюшая новость о популярной китайской блогерше из Китая, которая заплатила своей жизнью за то, что хотела стать примером для подражания.

Представительница китайского интернет сообщества Цуй Хуа, весившая 156 килограммов, решила сбросить более 100 килограммов, чтобы стать примером для своих подписчиков. Она проходила несколько программ по снижению веса, а записи своих тренировок выкладывала на платформе Доуинь, китайской версии ТикТок.

К моменту смерти Цуй Хуа сбросила 27 килограммов. Как сообщают, она придерживалась строгой диеты и подвергала себя изнурительным тренировкам, несмотря на рекомендации этого не делать.

Полиция до сих пор устанавливает истинную причину смерти девушки. Гибель 21-летнего блогера спровоцировала споры в обществе.

Одним из обсуждаемых вопросов стала необходимость контролировать фитнес-индустрию, в которой сейчас превалируют простые блогеры, не имеющие медицинского или спортивного образования.

Другие дискуссии посвящены вопросу отношения к своему телу: как далеко мы готовы зайти, чтобы соответствовать принятым стандартам красоты?

После смерти Цуй Хуа записи тренировок девушки были удалены из её профиля.

Дата выхода в эфир 18 июня 2023 года.